父親停車雜貨店外 竟被連車帶嬰一起偷走

Kingston警方表示，在周日下午約4 點，一名父親將車停在墨爾本東南部Chelsea的Nepean高速公路的一家雜貨店外，然後去購物。





當時汽車的引擎仍在運轉，並讓空調開著，而2歲的幼童則在後座睡覺。





據稱，小偷趁機爬進該灰色的大眾（Volkswagen）的SUV汽車中，並載著後座的幼童離開。不久之後，一名路人發現該幼童在Bath街徘徊。





警方表示「奇蹟般地」，幼童沒有受傷，警方很快將他送回父母身邊。





警方提醒千萬不要把年幼的孩子單獨留在車裡，強調「一兩分鐘內可能會發生很多事情」。





警方仍未找到被開走的車輛，而有人最後一次看到該車輛沿著 Nepean 高速公路向南方向不穩定地行駛。



警方亦正在調查在 Yarraville 的另一宗事件。一名男子在周日下午約 4點30 分，在Stephen Street試圖劫持一名居民的車輛。





警方表示，該名男子在居民開車時，坐上汽車，並要求居民交出汽車，當居民拒絕時，據稱遭到毆打。





鄰居們當時趕來幫忙，並把涉嫌劫車人士按在地上，但男子成功掙脫，並朝Lennox街逃跑。





警方形容劫車未遂者為白人，年齡在 30 至 40 歲之間，身高 177 厘米，淺色頭髮，後腦頭髮稀疏。事發時身穿深色衛衣、黑色短褲、藍色鞋，背著一個啡色背包。





墨爾本內西區的居民在社交媒體上表示，周日有警察直升機在 Yarraville、Fishermans Bend 和 Kingsville 上空飛過，並指在該地區有大量警力。



