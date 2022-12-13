華人服務社多元文化義工感恩午宴 周波主席稱讚志願者無私奉獻精神

於12月6日（星期二），華人服務社舉辦了一場「多元文化義工感恩午宴」，達百位分別來自不同的民族社區義工和嘉賓出席。

華人服務社多元文化義工感恩午宴

華人服務社多元文化義工感恩午宴 Source: Supplied / CASS

新州州長 Dominic Perrottet 及新州反對黨領袖 Chris Minns分別以視頻形式表示祝賀和勉勵，新州多元文化廳廳長 Mark Coure 蒞臨現場並發表致辭。而出席匯演的華人服務社董事局成員，除了主席周波博士外，還有潘南弘、彭廣明、章釧、李宗恩、程順、朱劉玉英、陳莉蓮、董燦、楊毅鳴及監事杜偉明。

該社主席周波博士首先致辭，他指出：「志願者和工作人員是我社的兩大支柱。 CASS 志願者來自多元文化和語言背景，包括中國、韓國、印尼、馬來西亞、新加坡和越南等。這些志願者在我社的各個方面發揮了重要作用。舉辦今天的活動，就是為了表達對義工們的付出和奉獻最誠摯的謝意。」

周波主席還回顧了該社 6 月份舉辦的一場多元文化表演《新土地上的旅程》，由 200 多名工作夥伴、志願者和社區成員參加演出。 表演吸引了 650 名觀眾。 在公眾的高度讚揚下，11 月的重演，更吸引了 800 人觀賞。

主席周波還在致辭中，分享了創社主席暨義務執行董事潘南弘先生今年入選 ZEST 名人堂的榮譽，表彰他 41 年來對社區服務所做出的卓越貢獻 。在潘先生身上所體現出來的義工精神，無疑是對我們每個人的一種鼓勵。

最後，周波代表董監事局向現場所有的志願者們說：「非常感謝你們」。

新州多元文化廳廳長 Mark Coure 也在致辭中，讚揚了華人服務社義工團隊對整個民族社區所作出的貢獻。

接著，嘉賓們先後向義工們頒發了感謝證書，以表彰他們在過去的一年中對社區所作出的貢獻。

午宴還安排了由華人服務社越南活動組、印尼活動組、韓國豎琴組和墾思活動組出演的精彩文藝節目。

多元文化義工感恩午宴在一片歡樂中完滿結束。

SBS 中文只轉發文章，並不負責撰寫此文。
其他社區消息

華人服務社多元文化義工感恩午宴 周波主席稱讚志願者無私奉獻精神

澳洲華人公益金支援受洪災影響地區民眾

【維州大選】工黨點解會贏？ 兩黨聯盟點解會輸？

華人服務社舉辦多元文化嘉年華 響應國際殘障者日呼籲社會關注

【社團消息之以茶會友】 記高齡頤養院品茗活動二三事

今年世界糖尿病日主題：「以教育來保護明天」


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 13 December 2022 at 1:45pm