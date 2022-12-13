華人服務社多元文化義工感恩午宴 周波主席稱讚志願者無私奉獻精神

新州州長 Dominic Perrottet 及新州反對黨領袖 Chris Minns分別以視頻形式表示祝賀和勉勵，新州多元文化廳廳長 Mark Coure 蒞臨現場並發表致辭。而出席匯演的華人服務社董事局成員，除了主席周波博士外，還有潘南弘、彭廣明、章釧、李宗恩、程順、朱劉玉英、陳莉蓮、董燦、楊毅鳴及監事杜偉明。





該社主席周波博士首先致辭，他指出：「志願者和工作人員是我社的兩大支柱。 CASS 志願者來自多元文化和語言背景，包括中國、韓國、印尼、馬來西亞、新加坡和越南等。這些志願者在我社的各個方面發揮了重要作用。舉辦今天的活動，就是為了表達對義工們的付出和奉獻最誠摯的謝意。」





周波主席還回顧了該社 6 月份舉辦的一場多元文化表演《新土地上的旅程》，由 200 多名工作夥伴、志願者和社區成員參加演出。 表演吸引了 650 名觀眾。 在公眾的高度讚揚下，11 月的重演，更吸引了 800 人觀賞。





主席周波還在致辭中，分享了創社主席暨義務執行董事潘南弘先生今年入選 ZEST 名人堂的榮譽，表彰他 41 年來對社區服務所做出的卓越貢獻 。在潘先生身上所體現出來的義工精神，無疑是對我們每個人的一種鼓勵。





最後，周波代表董監事局向現場所有的志願者們說：「非常感謝你們」。





新州多元文化廳廳長 Mark Coure 也在致辭中，讚揚了華人服務社義工團隊對整個民族社區所作出的貢獻。





接著，嘉賓們先後向義工們頒發了感謝證書，以表彰他們在過去的一年中對社區所作出的貢獻。





午宴還安排了由華人服務社越南活動組、印尼活動組、韓國豎琴組和墾思活動組出演的精彩文藝節目。





多元文化義工感恩午宴在一片歡樂中完滿結束。







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