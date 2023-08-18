國際象棋聯合會禁止跨性別女性參加女子賽事

國際象棋聯合會已經裁定，在官方女子比賽中，跨性別女性在官方進行性別變更評估之前不能參賽。





總部在瑞士總部的國際象棋聯合會作出的決定，引來關注團體和支持跨性別權利的人士的批評。





會方表示，收到越來越多界定為跨性別的選手的認可申請，跨性別女性的參與將取決於對個別案例的分析，這可能需要長達兩年的時間。





會方表示性別變更對選手的身份和未來參賽資格產生重大影響，因此需提供相關的變更證明。





「如果性別從男性變為女性，該選手在FIDE官方女子比賽中無權參賽，直到FIDE作出進一步的決定」。





該聯合會表示，將性別改為男性的女性，之前的頭將「被廢除」，但「如果該人將性別改回女性」，則有可能恢復這些頭銜。





「如果選手將性別從男性更改為女性，之前的頭銜仍然符合資格。」





會方承認關於跨性別選手的問題是象棋「不斷發展的問題」，「未來可能需要根據研究證據制訂更進一步的政策」。





LGBTIQ+關注團體批評決定

美國非牟利組織「國家LGBTQ任務小組」發言人芮納（Cathy Renna）對決定表示強烈反感。





芮納在一封電子郵件中批評，有關象棋中跨性別選手的新「指引」令人憤怒，令人困惑，自相矛盾，並且表明反跨性別運動，特別是那些在體育領域推動排斥的人，正在蔓延到競技體育的其他領域，「這是一個非常令人不安的發展」。





聯合會書面回應向美聯社解釋決定，聯合會的新聞處表示「請允許我們澄清，新的法規旨在清楚定義，已經正式變更性別的人，如何在FIDE目錄上登記的程序」。





回應中指，缺乏這種規定導致「模棱兩可」，因此需要建立一個既定秩序，以確保跨性別選手的權利在FIDE的官方名冊可適當的表達。





聯合會表示，任何跨性別選手都可以參加其國際象棋比賽的「公開」組。



運動和跨性別運動員

聯合會正在阿塞拜疆舉辦世界盃賽事，頂尖選手包括來自挪威，排名第一的國際象棋大師Magnus Carlsen都將參加。





聯合會有開放比賽，讓所有選手參加，以及專門類別，例如女子組、青少年組，甚至電腦組。





許多需要激烈運動的運動，象棋不是其中之一，近年來一直在努力制訂針對跨性別運動員的政策。





國際單車聯盟上月亦宣佈，在男性青春期後變性的女車手將被禁止參與女子賽事，是繼田徑和游泳兩大運動後，另一個對跨性別女性實施制裁的運動項目。





國際單車聯盟發出的聲明，表示該聯盟有責任保障所有參賽者在單車比賽中，獲得平等競賽的機會，而根據目前的科學知識，無法證明控制睪酮素，就能排除全部跨性別運動員的生理優勢，但也稱會隨著科學知識的發展，未來可能再作出規則上的改變。



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