雪梨大學男厠免費提供衛生巾 網民熱議

雪梨大學（University of Sydney）近日開始在男厠免費提供衛生巾及衛生棉條等用品，此舉惹來不少爭議。

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雪梨大學（University of Sydney）近日開始在男厠免費提供衛生巾及衛生棉條等用品。 Credit: Twitter@RachaelWongAus

雪梨大學（University of Sydney）近日開始在男厠免費提供衛生巾及衛生棉條等用品，此舉惹來不少爭議。

這些衛生用品被放置在壁掛式的容器內，旁邊附有雪梨大學學生會（University of Sydney Union）便條說明：「我們尊重並支援性別多元群體，並為有需要的人仕提供免費衛生用品」。

便條上標有學生的服務與設施費（The Student Services and Amenities Fee）的標誌，表明衛生用品是由學生每學期支付的費用支付的。

據知，截至2023年，全日制學生每學期需要支付163澳元的設施費。

事件在推特Twitter上引起大量網民關注，公眾的反應不一。
有網民認為，一些人認為跨性別男人仍會來月經，但也有人認為此舉是「荒謬」的做法。

亦有網民表示：「提供衛生用品不會對任何人造成傷害。我們不必都相互理解，也不必完全同意別人，但我們都應該過自己選擇的生活。」

另有人則認為，在大部份情況下，女性衛生用品仍然不是免費的，並追問在校園內的女廁中是否亦免費提供相同的產品。

雪梨大學的發言人證實，學生會為此設施計劃提供資金，並負責監督計劃進行，包括衛生用品所放置的位置。

學生會主席柯伍德（Cole Scott-Curwood）向
每日郵報
表示，這是學生會嘗試改善學生校園生活的方式之一。

他表示：「我們知道對所有學生來說，消除校園內的障礙非常重要。任何需要經期衛生產品的人都應該可以獲得這些用品。」

他並指，去年，學生會在三座大樓的51個女性、男性、中性廁所和母嬰間中，安裝了102個衞生巾和衛生棉條分配器。

他表示：「我們無法預知學生何時可能需要用到這些經期衛生用品，所以我們的做法是希望便於有需要的人士更容易獲取這些產品。」
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跨性別人士為運動用品宣傳惹爭議

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16/04/202305:47
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Published 25 May 2023 4:20pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS