有國家研禁「取消文化」 澳洲有可能效法嗎？

要點： 據報道，新加坡有政客正研究立法禁止取消文化。

「取消文化」是指因某品牌或公眾人物的行為而對其作出批評或抵制。

澳洲有些政客批評此做法，「取消文化」會在澳洲受到限制嗎？

「取消文化」近年席捲互聯網和社會，成為持續爭論和討論的熱話。





現在，新加坡的政客正研究立法禁止或作出限制 — 但可能嗎？





若可能，澳洲會效法嗎？



何謂「取消文化」？是好是壞？

「取消文化」是指讓品牌或公眾人物承擔責任的做法，通常涉及取消關注、批評或取消對他們所說或所做的事情的支持。





在社交媒體上，此舉通常會升級為廣泛譴責，以致公眾人物失去工作，品牌遭到抵制。





喜劇演員 Louis CK 在 2017 年被公開指控性行為不端後「被取消」。他主演的一部電影停止上映，被幾個創意項目除名，並暫停巡迴演出。



因哈利波特而聲名大噪的作家羅琳 （JK Rowling）因為就跨性別表達看法而遭到前哈利波特粉絲抵制。澳洲搖滾樂隊 Sticky Fingers 因被指控威脅和仇恨女性而被踢出音樂節表演陣容，更被 Triple J 電台列入黑名單。





對一些人來說，取消的權利為那些曾經被邊緣化或受壓迫的人提供了發言權，並且是讓公眾人物或大公司承擔責任的一種方式。





但對其他人來說，卻是令人擔憂的趨勢和對言論自由的威脅。





澳洲國立大學市場營銷學講師曉斯 (Andrew Hughes) 表示，與個人或品牌保持距離的做法並不新鮮，只是因社交媒體而突顯。





他說：「取消文化是指人們會根據某品牌或某人的參與度、對於做某些事情或某些行為的看法，而取消或刪除與該品牌或人物的關聯或依戀。」





「但由於社交媒體的興起和人們擁有的社交媒體賬戶越來越多，近期（更）引人注目。



新加坡禁止「取消文化」？

新加坡在2022 年將同性戀非刑事化後，關於禁止或限制取消文化的討論越來越烈。





此措施於去年 8 月公布，有關法律在11 月正式被廢除。





今年5 月，CNN 報道新加坡政府正在「尋求應對取消文化的方法」。





據報道，在保守派基督徒表示擔心如果他們就同性戀、雙性戀、跨性別者、雙性別者和非異性戀者等 (LGBTIQ+ ) 問題發表意見會被取消後，當局表示正在「審視現有的相關法律和立法」。



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該國法律部長 Shanmugam Kasiviswanathan（人稱 K Shanmugam）在去年八月接受官方媒體訪問時說：「人們應該可以自由表達自己的觀點，而毋需擔心受到雙方面的攻擊。」





「我們不應容許有宗教信仰的人因為擁護某些觀點或不同意 LGBT 觀點而受到排斥（或）攻擊 — 反之亦然。」





墨爾本大學法學院講師克利夫特 (Brendan Clift) 表示，看到新加坡擬禁止取消文化並不奇怪。





他說：「當地的政治環境保守，法律環境也反映了這一點。」





「（新加坡）一直密切監察新聞媒體，假新聞法（新加坡於 2019 年通過有關法例，以助當局應付網上的假新聞）等法律將其伸延至數碼領域……這將是新事物，專門針對取消文化，但看到在新加坡發生並不令人意外。」



新加坡法律部長 Shanmugam Kasiviswanathan。 Source: Getty / Pool/Getty Images 克利夫特表示，尚未清楚新加坡計劃如何在不侵犯其他基本權利的情況下禁止取消文化。





他說：「很難想像這樣的法律不會涉及一些基本權利，尤其是言論、集會和結社的權利。」





克利夫特指取消文化源於網上對話，網民就某個觀點和「可能採取的後續行動」達成一致意見。





他說：「這些都是指基本行使言論自由、結社自由，以及 — 當發生在公眾場合 — 集會自由。」





「很難想像有任何法律可以解決取消文化的問題，而又不會踐踏其他自由，這讓我十分擔心。」



澳洲會效法嗎？

儘管包括前總理斯莫理遜 (Scott Morrison) 和反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 在內的澳洲政界人士過去曾公開批評取消文化，但克利夫特認為澳洲不太可能考慮立法禁止這種文化。





他說：「幾乎無機會在這個國家實施這樣的法律，我們亦不希望實施。」





「受批評的人很容易投訴……但假如他們的利益真的受到侵犯，現存有很多法律途徑可以用來維護他們的權利。」





「這個國家的誹謗法非常強大，同時亦有關於虛假陳述帶來傷害，甚至違約的相關法律。」



克利夫特說，在澳洲，那些成為取消文化目標的人可以利用有關誹謗、傷害性謊言或違約的相關法律。





他指這會是一個「有風險的短期舉措」，並會對權利和自由有「嚴重影響」。





他說：「言論自由不可能是絕對的，若某人發表的言論會帶來負面後果，他就可能要為這些後果負責，這是合理的。」



