中國電動車開銷兩個月 即成澳洲第二

根據汽車網站 Drive 獲得的數據，在2022年9月至2022年10月，新車交付記錄中，已有889 輛比亞迪電動車。





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從數據看來，比亞迪在以上月份的電車銷售已在全澳銷量第二，僅次於美國電動汽車品牌 特斯拉 同期創紀錄的 7078 輛交付量。





但比MG 及現代汽車等品牌為高。





目前比亞迪在澳洲出售的型號只有Atto 3小型SUV。





澳洲9月至10月交付最多的電動汽車分別為：





1. 特斯拉Model Y (5435)





2. 特斯拉 Model 3 (1643)





3. 比亞迪 Atto 3 (889)





4. MG ZS EV (300-400)





5. Polestar 2 (331)





雖然比亞迪因為後排中間座椅的兒童座椅頂部繫繩點隱藏在地毯下後，並未符合澳洲的安全標準而被停止交付近四周，但仍無阻其強勁的銷情。





停止送貨通知已於 11 月 11 日解除，而近日發布的一份媒體聲明中，澳洲新車評估計劃 (ANCAP) 表示，2022 年 11 月 21 日之後生產的所有比亞迪 Atto 3 樣車都將獲得五星級安全評分。





根據 ANCAP 的數據，比亞迪 Atto 3 在成人乘客保護方面取得了 91% 的成績，在兒童乘員＝客保護方面取得了 84% 的成績，在弱勢道路使用者（行人和騎自行車的人）方面取得了 69% 的成績，在安全輔助技術方面取得了 80% 的成績。聲明中表示在2022 年 11 月 21 日後生產的比亞迪 Atto 3 電動汽車，將在澳洲獲得五星級安全評級，而已經交付的車輛需要進行改裝才能獲得相同的分數。





計劃中最先獲得減稅的是全電動汽車，其次的是混能汽車，有關的減稅方案在綠黨和參議院獨立議員波科克（David Pocock）與政府達成協議實現電動化後，預料將在國會獲得通過。





工黨曾計劃削減低排放車輛的附加福利稅 (FBT)，以鼓勵車主使用更環保的電動車來取代汽油車。

