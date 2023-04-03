數據顯示中國現金流向澳洲樓市令物業價格上升

根據路透社報導，中國嚴格的新冠疫情邊境管制結束後，澳洲和新加坡的房地產代理和數據顯示，壓抑已久的現金開始流向中國境外。





中國人對房地產需求令新加坡的樓價上升，澳洲亦有同樣情況，分析指中國學生在雪梨和墨爾本購買公寓，帶旺樓市。





Jalin Realty 於中國、澳洲、馬來西亞和新加坡均有營運，該公司表示，現時有關於資金外流的初步數據不多，但已有跡象顯示，內地人因對國內房地產信心疲弱，變相加強在海外投資的吸引力。



有分析指中國熱錢流入帶動樓市上升。 Credit: John Stillwell/PA Jalin Realty 又表示，中國人長期以來一直試圖將一些財富轉移到境外，保留一些資產遠離當局的觸及範圍，以備不時之需。大部分投資者都是那些只需要把錢流出國外的人，雖然未見熱錢大幅度湧入各地市場，但中國投資者肯定對在境外資有興趣，例如澳洲房地產市場。





新加坡和泰國均吸引中國買家





在新加坡提供移民諮詢服務的會計師事務所 CS Corp 的董事 Joey Wang 表示，自新冠大流行以來，已經有約 300 個中國人客戶查詢有關投資房地產的資訊。





他表示，中國在疫情時的嚴防嚴控，令很多人思考未來生活應如何，在國外投資是一個選項。





中國人成為新加坡樓市的最大國外投資者。 Source: EPA / WALLACE WOON/EPA 在新加坡，中國人就成為最大的外國買家，新加坡房地產亦因此在 2023 年初起向上，儘管房地產印花稅大幅上漲，但新加坡樓市只有小幅度降溫。





法國外貿銀行的分析師在一份報告中表示， 「 變相資本外逃的衡量標準 」 之一，是通過旅遊業持續出現資本淨流出，但出於其他目的，指的是伴隨旅遊而來的更大規模的資本轉移。





深圳一家專門購買海外房產的公司的營銷經理指，自重新開放以來，很多人都去泰國旅遊，他們會關注房地產市場。





深圳一家專門購買海外房產的公司的營銷經理 Jenny Yan 指，泰國或馬來西亞的房產相當便宜，甚至比中國三線城市的房產還要便宜，豪宅的價格約為 200 萬元人民幣（ 約 43 萬澳元），而一般公寓的價格僅為該價格的四分之一。

