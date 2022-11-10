再針對名畫示威 環保人士被逐出澳洲國立美術館

氣候變化示威者在本周三（11月9日）試圖破壞國立美術館（National Gallery of Australia）的珍貴現代藝術作品之一、美國已故藝術家Andy Warhol的金寶湯罐頭系列畫作。





網上影片和照片顯示，該系列作品的10幅畫中有5幅被塗上了藍色字跡，兩位示威者還試圖將自己的手粘在畫上，但在膠水凝固之前就被安保人員帶走。





不過，這些畫被安置於玻璃畫框內展出，因此並未受損，美術館在當天下午進行清潔後重新展出。





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環保組織Stop Fossil Fuel Subsidies發表聲明承認責任，指目的是促使聯邦政府停止對石油、天然氣和煤炭行業的支持，並自稱是名為「A22 Network」的全球公民抗命行動組織的一份子。



聲明中引述其中一位示威者Bonnie Cassen表示，畫作的作者在其標誌性的系列作品中諷刺了瘋狂的消費主義。





「而如今資本主義也愈發瘋狂，家庭不得不在藥物和食物之間為他們的孩子做出選擇，而化石燃料公司的利潤卻創歷史新高。然而，我們的政府每分鐘向化石燃料行業提供2.2萬澳元的補貼。」





美術館發表聲明證實：「在澳洲其他地區和海外發生類似事件後，澳洲國立美術館亦發生了抗議活動。美術館不希望推動這些行動，也不作進一步評論。」





首都領地警方發言人則表示，警員已就事件出動，但暫時沒有任何人被捕。





路透社報道，上月在倫敦的英國國家美術館，梵高的名畫《向日葵》遭環保運動Just Stop Oil兩名成員潑番茄汁，他們亦把自己的一隻手粘在牆上，以示抗議。





事件引起國際譁然，所幸畫作並未受損。而英國警方以刑事毀壞和非法侵入的罪名拘捕兩名示威者。

