RMIT夥拍香港藝術學院辦藝術展 冀加深澳港兩地聯繫

皇家墨爾本理工大學（RMIT）和香港藝術學院（HKAS）為紀念合作25週年，舉辦「咫尺之繫 Closer Together」藝術展，冀通過藝術加深澳洲香港兩地聯繫。

皇家墨爾本理工大學（RMIT）和香港藝術學院（HKAS）為紀念合作25週年，舉辦「咫尺之繫 Closer Together」藝術展，冀通過藝術加深澳洲香港兩地聯繫。

中國經典著作《道德經》說，世界是由我們所知道的和我們所不知道的組成的，而它們最終是相同的。

「咫尺之繫 Closer Together」藝術展，希望通過團結、創造力和藝術創作幫助我們理解未知。 這次展覽重點介紹來自香港藝術學院（HKAS）和皇家墨爾本理工大學（RMIT）的 15 位藝術家，通過作品交流發現新知識，加深澳洲香港兩地聯繫。
展覽藝術家包括 Kay Mei Ling Beadman、Movana Chen、Ryan Christopher Cheng、Kris Coad、Carolyn Eskdale、Daphne Alexis Ho、Jaffa Lam、Ivy MA King Chu、Sally Mannall、Drew Pettifer、Kate Siu Man Kit、Scotty So、Kwong San Tang、 Fiona Wong Lai Ching 和 June Wong。 

策展人是 Shirky Chan、Rachel Cheung 和 Tammy Wong Hulbert。

此項目由皇家墨爾本理工大學（RMIT）及香港藝術學院（HKAS）合辦，並得到香港駐雪梨經濟貿易辦事處的支持。

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Published 9 July 2023 9:30am
Updated 9 July 2023 10:12am
By Peggy Tsoi
Source: SBS

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