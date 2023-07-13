老牌飲品包裝60年來將改變

澳洲其中一個大受歡迎的飲料品牌，在店鋪貨架上推出60年後，即將會有重大改變。

Sugary dinrks

老牌飲品包裝60年來將改變。 Source: SBS

澳洲可口可樂於周三表示，其大受歡迎的飲品雪碧將改變其標誌性的綠色包裝。

這款檸檬汽水將很快換成透明塑膠瓶包裝，以便更容易回收利用。

可口可樂的市場總監Kate Miller表示，雖然大眾對綠色瓶非常熟悉，但轉變是「正確的事情」。

他指「我們希望我們的瓶子有另一個用途，」「這項改變有助支持回收系統。 讓我們的瓶子有最佳機會在本地被回收並加工成新瓶。」

Kate Miller表示，除了瓶蓋和標籤外，所有1公升以下的雪碧產品，已經全部使用100%回收的PET塑膠製成。

環團Planet Ark的首席執行官Rebecca Gilling表示，幫助確保產品有最佳機會被回收，對公司來說很重要。

「我們所有人在推動澳洲過渡到循環經濟方面都可出一分力，而可口可樂澳洲的這一重大改變非常重要。」

她說「如果瓶子被回收並加工成本地的新瓶，這表示對新塑膠的需求減少以及減少碳排放。」

Circular Plastics Australia在位於新州南部Albury開設澳洲首個PET塑膠回收站，回收站運作已超過一年。

回收站是由Cleanaway、Asahi Beverages、可口可樂歐亞太合作夥伴和PACT Group合作建立，將空的PET瓶轉為回收材料，並用於新包裝。

第二個設施將於2023年晚些時候在維州Altona開放，每年可回收相當於20億個600毫升PET塑膠瓶的容量。

印尼和菲律賓這兩個國家早前提到污染問題和材料未滿足進口要求，兩年前開始拒絕接收澳洲回收廢料。
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Published 14 July 2023 9:54am
By Hiu Ching Lam
Source: SBS

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