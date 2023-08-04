連鎖超市扔大量貨品引抨擊 超市：必須丟棄

根據《每日郵報》報導，市民Daniel Watso周三(8月2日)在墨爾本的Chadstone購物中心的一家Coles店，拍到超市把裝滿新觧食物和其他貨品在垃圾箱的影片，並在影片上傳到社交平台TikTok。





第一段影片被觀看了將近20萬次，影片中的垃圾箱裝滿了面粉、衛生紙和其他洗漱用品。





第二段影片則顯示這些貨品被倒進垃圾車，令Daniel Watso感到震驚。他在TikTok上寫道「Coles在Chadstone進行拆除工程，他們把所有的貨品都扔了。」





「連拿出來都不行。狗糧、箱裝汽水、衛生紙，所有東西！難道這些東西不能捐給有需要的人嗎？」





第二段影片中，有另一個裝滿餅乾和寵物用品的大垃圾箱，旁邊還有三個裝滿雜貨的垃圾箱。



Daniel Watso TikTok截圖。 對於這家超市巨頭扔掉大量食品的做法，憤怒的Coles顧客對其抨擊。





有數百人留言對這種浪費表示震驚，質疑為什麼沒有將產品捐贈。





有人留言寫道「那些東西可以幫助很多饑餓的維州人。」





亦有人指「難以置信，一定要做些甚麼。所有包裝食品都可以供給無家可歸者和所有庇護中心。」





亦有人問「為什麼不把它們提供給員工呢？」



Chadstone的Coles店因在其店內發現有毒粉塵後已無限期關閉，並扔掉大批產品。





這家超市巨頭在一份聲明中指「我們一直在對店內進行徹底清潔，不幸的是，由於產品的安全和質量問題，需要丟棄大量受粉塵污染的產品」。





「在可行的情況下，Coles會將適合使用和消費的產品捐贈給食品拯救組織。」





根據7號台的照片顯示，貨架上的商品已被清空，準備進行深度清潔。





癌症協會表示，二氧化矽粉塵「吸入時有害，由於其粒徑比沙粒小100倍，可能在不知不覺中吸入。」





「暴露於二氧化矽粉塵可能導致肺癌、硅肺（肺部不可逆轉的硬化）、腎臟疾病和慢性阻塞性肺疾病。」





零售和快餐工人聯盟表示，位於墨爾本的Coles店的員工對此發展感到「非常擔憂」。





有其他專家質疑為什麼粉塵沒有被局限在施工現場，而是容許飄入店內。





工會擔心來自附近裝修的致癌二氧化矽會影響員工的健康。Coles稱「檢測到的二氧化矽粉塵是極低水平」。



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