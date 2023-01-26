【注意！】雪梨拳擊教練無意觸發一項「隱藏功能」 突遭15警重重包圍

上星期二，34歲的拳擊教練艾倫（Jamie Alleyne）如往常一樣在雪梨Gladesville的PTJ健身中心上班，一早便開始為當天第一位客戶進行訓練。





清晨約7點45分，一名警員進入健身中心，告訴他接報發生槍擊案。他大吃一驚，並表示沒聽到任何槍聲。





這時，約15名軍裝及便衣警員現身，還有救護車駛入中心前院。艾倫連忙問「發生了甚麼」，一名警員卻反問「誰是艾倫」，他答自己就是。





沒想到，警員告訴他是艾倫報的警。「這不可能，因為我根本沒帶手機在身。」





警員讓他檢查撥出電話，他才發現竟然無意中撥打了緊急服務電話112，接線員還留言稱救護車和警員會立即出動。



艾倫這才發現，原來他在訓練客戶時拿著寫字板，寫字板壓到自己戴著的Apple Watch智能手錶的按鍵，啟動了Siri。因為他喊出節奏口令「1-1-2」，令手錶自動致電緊急服務。





接通電話後，艾倫雖然沒有直接說話，但一邊拍打寫字板一邊說「打得好」（good shot，也有「射得好」的意思）來鼓勵客戶，令接線員誤以為在發生槍擊案或自殺案。





雖然是一場誤會，但艾倫讚警員行動迅速：「他們很快來到，反應時間很棒，幸好沒發生嚴重的事。」





「我感到非常抱歉，一名警員還開玩笑『現在你要挑我們其中一位來一場拳擊了』，我笑著回答『別是你，你太大隻了』。」



智能手錶的功能日新月異。 Credit: Tony Avelar/AP 為免再發生類似意外，艾倫停用了手錶上的Siri。根據蘋果公司的指引，只要長按Apple Watch Series 7的手錶側面按鍵，便會啟動Siri。





當Siri意識到用戶撥打緊急電話後，便會向對方自動發送地理位置，同時向緊急聯絡人發去短訊，告知緊急狀況和位置。





另外，如果一直長按側面按鍵，手錶會詢問是否發生緊急狀況，若不盡快按取消，手錶在倒數完後也會自動報警。





手錶還有偵測跌倒和車禍的功能。早前雪梨西南區便有一名53歲女子出車禍受輕傷，救護人員相信報案是由Apple Watch自動發出。

