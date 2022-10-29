智能手錶屢次立功！協助佩戴者及早發現健康問題

上一代手錶的功能十分單純，只為報時。之後，手錶成為時尚的一部份；同時亦是身份的象徵。時至今日，手錶的功能是連接智能手機，發揮不同計算、通訊及提醒的功能。有没有發覺身邊越來越多朋友也開始轉戴智能手錶呢？



智能手錶曾讓不少用家及早得知心臟問題，從而獲得合適救治方案，逃出鬼門關。12歲女童Imani Miles的母親 Jessica Kitchen表示有一天Imani的智能手錶開始提醒​​她心率異常地高，但這現象是從沒山現過，故此決定帶女兒到醫院檢查；並於檢查後發現身患盲腸炎，需要動手術治療。可是故事尚未完結，其後醫生注意到Imani的盲腸有一個很少在兒童身上發現的腫瘤，經進一步檢查更得知當中為癌細胞，並已經擴散至身體其他部位，因此Imani需再次接受手術去除癌細胞。因為及早發現的關係，所以手術相當成功，現在她一切安好。母親Jessica坦言如果女兒配戴沒有智能手錶的話，女兒情況說不定會更糟。





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智能手錶可以計算步行數量，量度心跳，甚至可以幫忙偵測心臟異常，功能確實強大。不過美國一位女士就完全想不到智能手錶連自己懷孕都可以間接測出來，當她知道這結果時都大感詫異。這位女士分享自己的另類智能手錶體驗時，提到自己經常健身、飲食作息正常，沒有不良嗜好及遺傳病。平常靜止心率大概為57bpm左右。但在過去兩週，智能手錶就測出她的靜止心率升至72 bpm。最初，她覺得自己沒得感冒或新冠肺炎，因此不明白何解靜止心率會有明顯升幅，後來發現當中或為早期懷孕徵狀，於是接受驗孕測試並得出結果為陽性。這位女士坦言被智能手錶間接測出自己懷孕的結果嚇倒，並稱自己還未準備好生小孩。不過她也覺得早點知道懷孕是更好的，至少她有時間考慮自己需要怎樣處理。



更多內容 智能手錶 新一代健康守護者

在英國，一名4孩之父David Last因為戴上妻子所送的智能手錶，之後發現自己心跳出現異常，幸而及早到院救治，成功死裡逃生。這名英國男子有一天發現自己的心跳出現異常，靜止心率在3,000次不同場合時量度都是低至每分鐘30次。他雖然覺得是智能手錶壞了才有這樣的數據，但妻子建議他尋求醫療協助，檢查一下是否真的心臟律不正常。隨後在5月，他就接受了磁力共振掃描及48小時心電圖等測試。報告指David曾出現三次心臟傳導阻塞，並有心臟性猝死風險；以及在 48小時內，心臟曾每隔10秒地停止跳動，次數多達138次。因此在8月David接受了心臟手術，植入心臟起搏器，令其得知任何心臟異常節奏，並幫助兩個心室同步泵血。手術後，他感到如釋重負和精力充沛，亦有感太太所贈的智能手錶是其救命恩人。





