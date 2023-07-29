零售巨頭 Costco 產品涉虛假陳述 被ACCC 判罰

Costco澳洲因為在店內出售多款虛假宣稱是本地捕撈的龍蝦產品而被判罰 33,000 。





澳洲競爭及消費者公署（ACCC）表示，這一批涉嫌虛假或誤導性地標記是澳洲捕獲的龍蝦產品，是「Kirkland Signature PREVIOUSLY FROZEN WHOLE COOKED WA LOBSTER」及「澳洲龍蝦」，在一月時在西澳的 Casuarina 分店出售。





公署表示，除了名字有誤導性外，「（它還）使用了澳洲製造的袋鼠標誌以及完整的條形圖，表明這些龍蝦是澳洲獨有的，而實際上並非如此。」





據報，該批產品實際上由加拿大進口的，因而 Costco 需就有關不當標記收到兩項違規通知。





當局表示，雖然實際上只有兩個包裝被售出，影響很小，但公署副主席基奧（Mick Keogh）表示：「該公司理應了解得更清楚。」





基奧指許多消費者願意支付更高昂的費用以購買澳洲海產而不是進口產品，這導致標籤的準確性在幫助消費者作出明智選擇時擔當更重要的作用。





他補充說：「銷售錯誤註明國家或產地標籤的商品，是違反澳洲消費者法律。雖然在這次事件中受影響的消費者很少，但所犯行為卻涉及到一間大企業。」





Costco是全球最大的零售商之一，在全球 13 個國家有分店，Costco 已確定將在全澳迅速擴張，確保除北領地外的每個州或領地至少有一間店舖。





Costco Warehouse Australia 業務總裁努恩（Patrick Noone）在接受 Sunrise 採訪時透露，該零售商將在未來 5 年內在全國另外開設 20 間 Costco 商店。



努恩表示：「我們正在雪梨尋找更多（分店）地點。」





「我們預計未來一年半內將在墨爾本開設另一間分店，全國各地還有其他分店。」



