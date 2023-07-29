【想加人工】你知道澳洲哪十個行業最缺人？

根據招聘機構海斯 (Hays) 的研究顯示，有五分之二的僱主表示，過去一年，長期技能短缺的問題進一步加劇，其中有接近八成（78%）受訪的僱主認為，缺乏合適的員工將影響其業務的運作和增長。





海斯亞太區行政總裁迪卡森 (Matthew Dickason) 表示，由於這種情況至少在未來十年內不太可能改善，員工應該抓住這個機會，根據自己的技能來爭取加薪和晉升機會。





究竟哪些行業最缺人？



據迪卡森表示，防禦技能是現時最需要人才的行業，有百分之94該行業的僱主都正努力尋找合適的員工。





另外，人力資源、醫療保健、建築、科技和工程等行業亦十分缺乏人才。





迪卡森表示，除了履行特定職責所需的技能力外，僱主亦希望員工在溝通、適應能力和留意細節上均具有經驗和技能。





他說：『展望未來，僱主告訴我們，在未來十年他們預計將需要一些有更多批判性思維、敏捷領導能力以及對數碼及數據有技能的員工。』





他又表示，僱主也很重視員工的學習心態，他們希望員工能夠不斷適應和提高他們的技能，以應對新科技、新趨勢和不斷變化的行業所面對的環境和情況。





不過，迪卡森警告說，雖然公司都願意付出更多薪金來爭取適合的員工，但他認為員工們也不可太過貪婪。





他說：『雖然你可能有很強的議價能力，但不要在定出薪酬時作過份的要求。』





與此同時，該研究亦顯示，有超過四分之三銷售行業的僱主亦缺乏人才。





另外，電腦科技亦因為企業變得更容易受到黑客入侵和網絡上的威脅，而令一些公司要增加聘請電腦科技方面的人才，從而令該行業的薪金飆升。





根據最近的薪資調查顯示，網絡保安人員或一些全線開發人員的年薪可以高達 13 萬元，而一些業務分析師的年薪亦可以達到 12 萬元。





以下是澳洲十個最短缺人才的行業：





1. 保安防禦行業（94%）



2. 人力資源（92%）



3. 政策及策略行業（92%）



4.醫療保健（91%）



5.建築業（90%）



6. 製造和運營（90%）



7. 保險業（90%）



8. 科技（90%）



9. 貿易和勞工（89%）



10.工程（89%）





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