【擺烏龍】少女誤認兩「替代巴士職員」 企圖綁架

周二（7月25日）下午約 4 時，一名少女在墨爾本東南部Somerville火車站附近的巴士站等候「替代火車的巴士」服務時，一架白色巴士停在她旁邊，車內有兩名男子。





其中一名男子告訴女孩他是火車代替巴士服務的，並指出車上貼有維州公共交通（Public Transport Victori）的標誌。





女孩擔心這兩名男子有不良企圖，拒絕上車，隨後兩名男子開車離去，短時間後另一輛替代巴士到達。







由於擔心兩人「假冒」替代巴士職員，企圖綁架她。事主向警方報告有關事件，警方呼籲早前任何有信息的人提供幫助。





然而，維州警方在周五（7月28日）證實這輛白色車輛是合法的維州公共交通服務（Public Transport Victori）車輛。





警方發言人表示：「警方根據一名女孩報告稱她在Somerville的一輛巴士上遭兩名男子靠近進行調查。」





「調查人員已與巴士司機交談，確認這是一輛合法的替代巴士。」





「目前並未發現任何違法行為。」





如果大家遇到任何可疑情況，請致電有關當局，前往就近警局，或在緊急情況下致電緊急熱線000 求助。





