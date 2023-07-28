電子設備充滿電搭飛機有風險 專家指有折衷方法

美國政府的航空監管機構在部門播客《The Air Up There》中發布一條名為「Fly Safe with Lithium Batteries」的短片。





這段短片中有來自FAA的火災安全部經理Robert Ochs的建議，自周一以來，該短片已吸引近3.7萬次觀看。



發文並寫有要求那些在登機前將電子設備充至100%的乘客考慮「充滿電可能會增加火災的機會。如果在飛行中不會使用電子設備，為什麼要冒這個風險？」





雖然涉及鋰電池供電的設備（如智能手機）的風險並不新鮮，Robert Ochs在節目中指出，如不完全關閉設備，將其保持在較低的電池水平有助於降低過熱和引發火災的風險。





「如果（設備的電池水平）在約30％或更低，很少可能發生過熱，且反應會較輕微」。





充滿電的鋰電池存在較高的過熱風險，即是鋰電池進入不可控制的自發熱狀態的過程。





充滿電的鋰離子電池確實存在更大的過熱風險，這可能導致火災或爆炸，因為如果電池的保護系統失效，表示更多的潛在能量可能會釋放出破壞性的能量。





皇家墨爾本理工大學（RMIT）科技專家Mark Gregory副教授形容為為「熱量積聚，不夠快地消散，無法防止氣體釋放、火災或爆炸」，他同意充滿電的鋰離子電池過熱的風險要高得多，並補充說，將電量保持在 30-80% 之間，實際上可以實現最佳性能。





許多航空公司最近推出政策，如果乘客將電子設備掉在座位之間，他們將禁止機組人員尋找該設備，因由於最近在尋回過程中發生爆炸和火警。





FAA的安全警告發出時，正值航空公司越來越多地將個人設備結合飛行體驗。商業航空公司通常向智能手機發放電子登機證，許多公司正在淘汰機艙後座屏幕，轉而使用更好的無線系統，並將內容直接傳輸到乘客的設備。





如新的澳洲航空公司Bonza要求乘客通過其應用程式訂購餐飲，而設有個人USB充電口的飛機正成為行業標準。



在澳洲，民航安全局(CASA) 與航空公司和其他監管機構密切合作，以確定先進技術和擴大技術使用帶來的新風險。





CASA的一位發言人表示，他們理解FAA詢問設備是否需要充滿電的理由，但更大的擔憂是設備可能掉入座椅並因此過熱造成損壞的風險。





該發言人表示，隨身設備滑入座椅機構並損壞，導致手機無法使用，或者可能導致電池過熱，這種風險更大。





航空公司機艙服務人員接受應對飛機上火災和冒煙緊急情況的培訓，建議乘客在需要時通知機組人員並遵從指示。







