【澳媒先例？】澳媒巨頭宣佈關閉某傳統社交媒體「大部份帳戶」

澳洲廣播公司（ABC）的行政總裁安德遜（David Anderson）宣佈，這間公共廣播機構將會將其在X（前稱Twitter）上所有帳戶，大幅縮減至剩下四個。





安德遜作出有關公告，表示在「二月份關閉了三個節目帳號，包括：Insiders、News Breakfast 及 ABC Politics」，他形容早前的行動是試驗，而由於試驗結果「積極」。因而決定將從周三（8月9日）開始，除了 ABC 新聞、ABC體育、ABC中文及ABC澳洲外，會停用 X 上所有正式ABC 帳戶。



安德遜表示，透過關閉帳號以「限制曝露」在X上變得更加普遍的「有害互動」。同時，減少這一些帳戶將使員工能夠專注於「極具價值」的帳號。





他解釋：「ABC社交媒體觀眾的絕大多使用YouTube、Facebook、Instagram和TikTok等官方網站，而預計TikTok在未來四年內將有最強勁的增長。我們希望將努力和資源集中在觀眾所在的地方。」





新聞主任史蒂文斯（Justin Stevens）補充說，ABC目前正在測試Meta的新平台Threads，並將考慮增加使用該平台。





X上停用的帳號將會透過置頂的帖子，通知用戶他們可以在哪裡獲取相關內容。





安德遜亦表示，X 引入額外收費的舉動導致使用這個平台變得「越來越昂貴」。



在較早前，ABC 已宣佈將裁減多達100個職位，作為重大改組轉向數碼化為主的模式。



