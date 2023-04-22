【不速之客】如果你家中突然有隻鹿出現你會點？

要點
- 一隻鹿被困在墨爾本的一間排屋內。
- 當雄鹿在一樓時，兩名青少年在樓上避難。
- 警察奉召到場後該隻雄鹿從前門逃脫。
墨爾本一位父親希爾（Alexander Hill）星期四（20／4）在工作時便收到了孩子們發來的短信，寫道：『屋子裡有一隻雄鹿，到處都是血。』
他在其 Facebook 的帖文中引用了這條短信和分享了一段視頻，開場鏡頭顯示他家入口處的地板上有血跡，上面寫著「Oh Deer」兩個英文字 （註：Oh Deer近英文一個嘆息詞Oh Dear 同音）。
然後視頻亦繼續顯示一隻雄鹿在他家的下層地方被困，之後，有人打開了前門，其後，該隻雄鹿立即奪門而出，穿過馬路，走向亞拉（Yarra）河的岸邊。
據維州警方表示，事件是發生在距離墨爾本市中心東北約 9 公里的 Alphington區。警員接報到場時，兩名十多歲的男孩和女孩正躲在他們家中的一樓。
希欽斯是當時到場的其中一名警員，他對本台表示：『孩子們最初驚慌失措，不斷尖叫，因為他們不知道造成噪音是的什麼東西，所以感到驚惶。』
他亦承認，以前從未處理過類似的事件。當他到事發現場時，只看到門邊的一塊玻璃被砸碎了，透過玻璃可以看到那隻鹿。
他說：『這隻鹿顯然看到了自己的倒影而驚慌失措，撞破玻璃進入公寓內然後被困。』
墨爾本一位父親希爾（Alexander Hill）星期四（20／4）在工作時便收到了孩子們發來的短信，寫道：『屋子裡有一隻雄鹿，到處都是血。』 Source: Facebook / Alexander Hill
警方亦傳召了一名獸醫到場， 並討論是否有必要向該隻雄鹿發射鎮靜劑，但最終毋須要這樣做。
希欽斯說：『他們嘗試打開前門，我相信該隻鹿兒是跑回了灌木叢中。』
而戶主希爾發布的視頻顯示，該隻受驚的鹿兒從其家裡奪門狂奔。
多年來，野鹿一直對維州駕車者帶來問題。
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