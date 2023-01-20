擁多間著名運動品牌 澳公司被指欠薪逾百萬

監管機構指，正在對 SRG Limited 及其子公司 Super Cheap Auto Pty Ltd、Rebel Sport Ltd、SRG Leisure Retail Pty Ltd和Macpac Retail Pty Ltd 採取行動。





據稱，一些違規行為是《公平工作法》規定的「嚴重違規行為」。





公平工作調查專員署的法律行動集中在整個集團有146名據稱工資過低的員工上。這些員工在2017年1月至2019年3月期間，工作總計少付約114萬元。





監管機構稱，大部分欠薪是因SRG Limited的子公司向受薪員工支付的年薪，未能達最低合法權益，因為員工常會進行大量加班。





公平工作調查專員署亦指，SRG Limited在其補救計劃中使用的方法，只讓部分被欠薪員工拿回薪酬。





公平工作調查專員帕克 (Sandra Parker) 表示，讓大型企業僱主對任何欠薪負責，仍然是當務之急。





她續指，案件中的違規行為，即多年來支付員工的年薪不足，已成為許多企業的一個長期存在的問題。





「每個僱主都應該清楚，如果年薪不能涵蓋所有實際工作時間的所有最低合法權益，結果可能是大量欠薪，加上法院下令處罰的風險。嚴重違規的處罰也可能更高。」





公平工作調查專員署指，在此期間，個別員工的欠薪金額從少量到約 34,500元不等。員工包括全職、兼職和臨時工，他們在澳洲所有州和地區的商店工作，分別負責商店管理、開店、零售和行政的工作。





公平工作調查專員署指控 SRG Limited 的四家子公司，包括Super Cheap Auto Pty Ltd、Rebel Sport Ltd、SRG Leisure Retail Pty Ltd（以 BCF 和 Ray's Outdoors 的名義經營）和 Macpac Retail Pty Ltd，未能支付實際工作時間的所有欠款，並且加班費、週末和公共假期加班費、各種津貼和其他應享權利都被少付。





據稱，SRG Limited、Super Cheap Auto、SRG Leisure 和 Rebel 至少從2017年4月就知道加班違規行為發生，或可能發生，但直到 2018年1月才採取行動解決問題。





公平工作調查專員署正在尋求對 Super Retail Group Limited 及其4家子公司的處罰。





涉嫌嚴重違規的最高罰款為每次違規630,000元，是常用罰款的10 倍。





對於其他涉嫌違規行為，SRG Limited 及其四家子公司將面臨每次違規最高63,000元的罰款。與控股公司責任相關的罰款也高達每次違規63,000元。



Super Retail 的董事總經理Anthony Heraghty表示，該公司已對受影響團隊成員再次道歉，並表示自 2018 年以來，該集團已經改變流程，以確保員工得到正確的薪酬。





Anthony Heraghty指，注意到訴訟程序中的指控，此事「代表了我們公司歷史上令人遺憾的一章」，指任何團隊成員得不到正確的報酬是不可接受的，也違背公司價值觀。





這也是公平工作調查專員署首次指控一家控股公司，因其子公司的違規行為而提起的訴訟。





帕克指，母公司據稱或應該知道，其集團內部有欠薪情況，控股公司將被追究責任，她希望公司能立即採取行動糾正發現的任何問題。





案件將會在雪梨會有一場聽證會。



