藍山派對遭男同學強姦 女生家人考慮告教署

新州一名前中學女生遭一名男同學強姦案，兒童法庭裁判官指被告「毫無悔意」，今日判他監禁至少兩個月，涉案女生家人考慮控告新州教育署，指他們曾經向學校表示，被告男生一直恐嚇女生，但校方未能保護女生。

新州一名前中學女生遭男同學性侵，女生家人考慮告新州教育署。

新州一名前中學女生遭男同學性侵，女生家人考慮告新州教育署。 Source: Pixabay

事發2019年底，被告男生當時16歲，被控6項性侵犯罪，以及一項企圖令他人窒息罪。新州兒童法庭5月判被告最名成立，今日(8月25日)星期四判刑，裁判官判被告拘留9個月，至少兩個月不得假釋，即被告有機會再10月25日獲釋。

裁判官表示，被告的年青人「毫無悔意」。

她說：「（遇事女生）被要求到法庭再次想起案發經過，但他（被告）實際上將案發責任，推在她（遇事女生）身上。」

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案發時，被告與遇事女生到雪梨以西藍山區參加派對，後來其他參與者離開回家或返回房間睡覺，被告與遇事女生在客廳的床墊上。

被告男生代表律師表示，值得注意的是，遇事女生在襲擊期間，她的手機在旁邊，同時她沒有大叫向當時在屋內其他人求助。裁判官駁回了這一點。

裁判官就指出：「沒有正確的方式來處理這種情況，也沒有正確的行動，（對遇事女生）我沒有批評或得出任何結論。」

被告代表律師指被告有工作、一個穩定的女朋友，沒有精神病或先前存在的人格障礙的跡象。 他並想進修音樂以及加入空軍。

但裁判官認為，被告「毫無悔意」。

不過，提到被告男生除涉案外，其他方面品格良好，有家庭和社會關係支持，所以判刑減輕，裁判官說接受被告具「強力」的康復前景。

法庭文件顯示，案發歷時兩小時，兩人初時進行同意的行為，但後來被告男生要更進一步，遇事女生當時不喜歡被告，但她嚴重受酒精影響。被告的性侵包括強姦及強逼口交，並掐女生的頸部令她幾乎窒息。

遇事女生的代表律師，在法庭外宣讀女生的聲明，形容被告男生為「怪物」，讓她「感到羞恥和不可逆轉地受到傷害」，並受噩夢、心理問題和自卑困擾。

遇事女生在聲明說，「讓我憤怒的是，這原本不應該發生。 在我被強姦之前，我父親寫信給學校，要求警方與這個男生交談並警告他。 學校同意這樣做，但他們沒有貫徹執行。」

她說，她正就有關對新州教育署和藍山學校採取法律行動，尋求法律意見。

女生在聲明還呼籲教育署公布對事件處理的內部調查結果。

可撥打 1800RESPECT (1800 737 732) 向國家性侵犯、家庭暴力諮詢服務（National Sexual Assault, Domestic Family Violence Counselling Service）尋求支援。
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Published 25 August 2022 at 4:05pm
By Wyee Yeung
Source: SBS