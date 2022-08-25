遠北昆州島嶼居民 尋求中國公司投資基建

昆州遠北岸對開的托勒斯海峽島嶼梅爾島Mer Island （又稱為Murray Island）的居民，正尋求中國公司投資，將主要基建升級。





梅爾島位於托勒斯海峽東部，距離昆州超過1,000公里。1992年澳洲最高法院「馬寶裁決」承認「原住民土地業權」（native title），當中的靈魂人物馬寶（Eddie Koiki Mabo）就是在梅爾島出生的原住民。





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在梅爾島居住是Melanesian Meriam族原住民，該島屬於昆州，由島上的社區委員會管理。



之前，SBS新聞獨家報道，梅爾島上的一些居民正在考慮與中國公司接洽， 改善關鍵基礎設施和設施，聲稱遭昆州和聯邦政府忽視。





目前，中資企業的所有投資，都需要外國投資審查局（Foreign Investment Review Board）批准。





托雷斯海峽島民 Mer Gedkem Le 公司主席帕西（Falen Passi）在聲明中說：「在梅爾島上的任何開發，必須由與傳統土地擁有人進行廣泛磋商，符合島上原住民 Meriam 的習俗和協議，再由該公司批准。」





帕西表示：「沒有就島上任何潛在外國投資，與該公司磋商過，這並不是優先事項。」





帕西指出，該島目前集中於昆州政府資助的新醫療機構建設項目，並裝修島上的旅客住宿樓房，「這將為島上人民帶來真正的利益。」



上星期，梅爾島資深社區領袖諾亞（Melora Noah ）向 SBS 新聞表示，如果聯邦沒有改善經濟成果，居民正在考慮效仿所羅門群島尋求中國的投資。





她指出： 「我們環顧四周，看著族內的兄弟姐妹，我們在想，好吧，也許這對我們來說是一個選擇。」





諾亞並質疑：「澳洲還對我們感興趣嗎？澳洲還想照顧我們嗎？或者我們應該看看別處。」





她解釋：「我們不是出去…尋找中國進來在這裡建立軍事基地，我們只想養家糊口。」





國家黨前排議員載斯（Barnaby Joyce）接受 SBS 新聞訪問時，形容這些評論「非常令人擔憂」，並建議梅爾島居民「必須與中國政府溝通」。





副總理馬利士（Richard Marles）就事件對國家安全的影響，向SBS新聞表示，政府「非常關注」全國各地社區的情況。





他說： 「確保對社區服務進行正確的投資，顯然是政府的重點。」





馬利士指出： 「就中國在澳洲的投資方面…是持續受到評估。」





前日星期二 ，托雷斯海峽島民發表《馬西格聲明 – 來自深處的聲音》（Masig Statement - Malungu Yangu Wakay ），打算與《與發自內心的烏魯魯宣言》（Uluru Statement from the Heart）並列。





聲明概述了對自決和區域主權、自治以及加強與州及聯邦政府關係的期望。





上星期，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）和原住民事務部長貝妮（Linda Burney）到訪昆州遠北部對開的星期四島（Thursday Island）和霍恩島（Horn Island），就國會之聲（Voice to Parliament）的形式進行會談。





艾巴尼斯說，托雷斯海峽的成員，仍然是「我們澳洲國家非常重要的一部份」。





他向記者透露，地區利益相關者「一致支持」國會之聲。



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另外，有關靠近澳洲東北的一個私人島嶼，在聯邦政府未有回應，島主表示會與中國買家商談，艾巴尼斯就淡化事件。





他表示，政府不應透過媒體進行地產交易，並且說外長黃英賢的辦公室正研究。

