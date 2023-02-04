一部蘋果iPhone電話點解有望炒至7萬澳元？

這部從未開封的「第一代iPhone」，擁有人是美國的美容紋身師Karen Green，她曾在 2019 年向一個美國電視節目表示，自己當年獲贈這部 8GB 版本的iPhone 電話，但至今從未拆封。





當時節目的一位估價師就估算，電話價值約為 5000 美元。





Karen在周四透過名—個美國 拍賣網 對電話進行拍賣，開始標價為 2,500 美元，至截稿為止，目前已有7人競投，投標價已升至5,896美元，競投在 2 月 19 日才結束。





另一款未開封的第一代 iPhone電話，去年 10 月於同一拍賣網上，以超過 39,000 美元成交。







初代iPhone電話的配置為3.5 英寸屏幕及2 兆像素攝像頭。





當年電話有4GB 和 8GB 存儲選項、亦配備互聯網功能和 iTunes，但無法連接應用程序商店，亦只在 2G 網絡上運行，目前只有 AT&T 網絡仍然提供 2G 網絡服務。





在 2007 年蘋果公司一年一度的 Macworld 博覽會上，已故蘋果公司老闆的喬布斯 (Steve Jobs) 稱當時他們開創的新型智能手機為一款「革命性產品」，亦配備 iPod、電話及他當時稱為「互聯網通訊器」等功能。





喬布斯在發布會的開場白是：



今天我們將一起創造歷史。 喬布斯

事實上，iPhone 改變了全球數十億人的溝通、支付、工作、拍照，甚至使用鬧鐘的方式，亦扼殺了數十個行業（攝像機、MP3 播放器、翻蓋手機），但亦同時為其他更多行業帶來了生機。



