【軍演意外】澳洲國防直升機昆州墜毀機上四人恐已罹難

國防部長馬利士（Richard Marles）證實，該架MRH-90 Taipan 直升機於周五（28／7）晚上 10時30 分左右墜毀。





目前當局正搜尋直升機上的四名機組人員，並已通知他們的家屬。





該架直升機早前是參與在當地舉行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）的演習，而該項演習是由澳洲、美國和其他盟國一起進行的國防軍訓練行動。





馬利士表示，失踪的直升機當時正與另一部直升機執行一項任務，而意外發生後，另一架直升機亦立即採取搜救行動。



馬利士今早（29／7）在布里斯本對記者表示：『對於我們國防軍的戰備狀態而言，國防演習非常重要，而且存在風險。』





『當我們在這一天迫切希望得到好消息時，我們也要注意作為國防部人員要面對的危險。』





國防軍總司令坎貝爾將軍（Angus Campbell ）表示，昆士蘭當局、民眾和美國人員均正在協助搜索行動。





他說：『我們目前的重點是要尋回失蹤的人員並支持他們的家屬和團隊的其他成員，這確實是一個可怕的時刻。』





今早清晨，救援人員在登特島（Dent Island）附近發現了一些殘骸。



今次亦是今年內澳洲的 MRH-90直升機第二次出現緊急事故，一架同類型直升機於 3 月時亦曾經在新州南海岸附近水域在水上墜毀。 Credit: LSIS James McDougall / PR IMAGE 今次亦是今年內澳洲的 MRH-90直升機第二次出現緊急事故，一架同類型直升機於 3 月時亦曾經在新州南海岸附近水域在水上墜毀。





當時，該架直升機正參與夜間反恐訓練演習，中途發生意外，機上10人需要被救。





「護身軍刀」大部分演習均在昆士蘭進行。





