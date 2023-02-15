【你支持嗎？】調查指雪梨推免費搭車可促進經濟

最新數據顯示，新州政府在 2022 年 4 月實施了為期 12 天的免費搭車措施，作為對市民受到整個新州的火車網罷工行動影響的補償，有關措施令雪梨周邊地區的旅遊及消費者開支，都大幅激增。





有見及此，外界呼籲新州政府考慮在公眾假期，以及舉辦大型活動期間，免費讓市民乘搭公共交通。



非牟利組織 Business NSW 收集了支付系統 Mastercard 和 Opal 公司，新州政府在 4 月為市民提供為期 12 天免費搭車數據，顯示雪梨市中心商業區的經濟，與前一星期相比，增加了 6%，而比之前的公眾假期更增加了 24%。





新州下個周末將舉辦同志大遊行 WorldPride 2023，Business NSW 呼籲新州政府，可以在好像 WorldPride 2023 及主要公眾假期，例如復活節、澳新軍團日和聖誕節等期間，讓市民免費搭車，刺激經濟。





報告又發現，在去年的免費搭車日期間，百貨公司、藝術和娛樂場所的消費增加了 35%，餐廳和咖啡店的消費亦增加了 20%。





因此，他們建議新州政府效法墨爾本，在市中心商業區免費讓市民搭電車。





《先驅報》去年報導稱，工作日上午 9 點至下午 4 點之間的非高峰期公共交通出行量增加了 13%，而周日白天





新州政府去年估計，在雪梨火車網絡免費日期間，每日開支為 150 萬元。





這個數字是基於每個工作天大約 886,000 人次乘搭公共交通工具而得出的。





新州交通廳長艾略特（David Elliott）當時表示，如果商界認為經濟活動激增，可以填補了免費讓乘客搭車的開支，他將考慮向財政廳提出重推有關措施。



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