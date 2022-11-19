【免費搭車一周】新州鐵路工會威脅罷工升級 州長妥協

新州鐵路、電車及巴士工人工會（RTBU）誓言要將工業行動升級後，不夠一個小時就提出政府免費予乘客搭車的建議。





佩洛德表示，他已經與工會進行了建設性的討論，並表示他們將在下星期進行調解。





佩洛德承認，這場持續了很久的勞資糾紛，必須得到解決。





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他說：「這場勞資糾紛已經持續太久了，提供一星期免費予乘客，將確保不會發生工業行動，如果工人在鐵路網絡上進行任何工業行動，我們便不會讓步，但我希望在一星期內會有一個解決方案。





新州政府將於星期二，與工會進行談判，就在公平工作委員會開始管理仲裁的條款上尋求達成一致共識。





工會和新州政府一直就新城際列車車隊的安全問題，陷入了長期的激烈討論。





工會亦希望為員工提供更好的薪酬和工作條件，但這場糾紛已令新州居民持續受到影響超過 18 個月。





工會新州秘書長克拉森斯（Alex Claassens）就說：「這是一場漫長而艱難的過程，我們希望結束……我們想要解決這個問題，因此準備坐下來談判。」





聯邦就業及勞資關係部長博克（Tony Burke）猛烈批擊新州兩黨聯盟政府，玩弄「政治把戲」。





早前，新州金融廳長圖德霍普（Damien Tudehope）促請聯邦政府介入這場爭端。





博克拒絕介入，並指新州政府「天真或故意誤導公眾」。

