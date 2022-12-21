由甲蟲到美艷動人的花朵：澳洲聖誕節來臨的象徵

要點： 每年都有一些來自大自然的跡象，標誌澳洲的夏季和聖誕佳節的開始。

聖誕甲蟲和本地植物在溫暖的天氣中茁壯成長，已經成為澳洲聖誕節的象徵。

以下是一些你可能不知道的關於澳洲聖誕季節的自然現象。

在流行文化和北半球中，冬季和聖誕節往往以落葉、落雪和動物冬眠作為標誌性象徵。





但澳洲的景象卻是與別不同。





各種各樣的本地樹木和花卉開始綻放、夏季水果當造、大量的昆蟲和甲蟲開始出現。





究竟聖誕甲蟲是甚麼？澳洲聖誕樹是甚麼？除此以外，還有哪些大自然現象能預示聖誕季節的到來？



聖誕甲蟲

對許多人來說，聖誕甲蟲是節日的經典象徵，能勾起許多令人懷念的童年記憶。





這種甲蟲很容易辨認，它有大而厚實的體型並呈金屬棕色、黃色或粉紅色。





在整個盛夏，也就是聖誕節期間，這種甲蟲就會出現，特別是在澳洲東部地區，經常在燈光下蜂擁而至。



雖然這種甲蟲過去是聖誕節的經典象徵，但在如今的聖誕節卻不太常見。





根據澳洲博物館（Australian Museum）的報告，在過去 30 年，雪梨地區發現聖誕甲蟲的總數已經逐年遞減。





博物館認為，這是由於草叢林地被用作建造房屋。



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Moodjar 樹

在西澳，夏季伊始，Moodjar 樹樹的黃色花朵在該州南部綻放，預示聖誕節的來臨。





Moodjar 樹被稱為西澳的聖誕樹，對原住民族努恩加爾人 （Noongar）來說是神聖的。





這種獨特的植物是世界上最大的槲寄生，據說亦是世界上最大的寄生物之一。它的根系鑽入其他樹木的根部，偷取它們的汁液。





這種神聖的樹被認為與先人的靈魂有關。因此，雖然花很美，但應避免傷害樹木或用樹枝做裝飾品。



Cherries are a classic summer fruit in Australia. Source: Getty / Monica Bertolazzi

車厘子

在澳洲，一個幸運的巧合是車厘子當造的季節往往與聖誕節重疊。





這種水果有深淺不一的聖誕紅，也與傳統聖誕冬青的紅色漿果有幾分相似。





在聖誕節前的一、兩個星期，澳洲超市的水果及蔬菜區會有不少車厘子出售，同時很多人會將其列入聖誕餐的餐單中。





在今年聖誕節前兩星期，西澳曼吉穆普（Manjimup）舉行的年度車厘子和諧節（Cherry Harmony Festival），售出了超過一公噸的車厘子。





博德沃思（Pam Bodsworth）負責協調她家鄉的這個年度節日，當被問及為何這種水果與澳洲的聖誕節緊密相聯時，她引用節日委員會成員和作家杜斯特（Jon Doust）的話。





她說：「他（杜斯特）會告訴你，因為它（車厘子）是愛的果實。是的，聖誕季都是圍繞愛和家庭等主題，不是嗎？」



新州的聖誕花叢

被稱為新州聖誕灌木的植物（Ceratopetalum gummiferum），它的紅色並非來自其花朵，而是來自苞片，即包裹著花瓣的葉狀物。



Brian Roach registered a dwarf version of the NSW Christmas bush. Source: Supplied / Brian Roach 羅奇 （Brian Roach）在澳洲註冊了一款較為矮小的品種。他向SBS新聞表示，這種樹在10月開花，花實際上是白色或者奶油色的。





他說：「當花凋謝時，花萼或花後面的苞片，基本上是一片或幾片小葉子的顏色，讓它呈現出紅色。」





雖然這種植物的大型品種生長在新州的大部份地區，但矮小的品種需要通過切割來繁殖。





