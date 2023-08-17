澳洲更新印度外遊警示 建議考慮是否前往

因印度部份地區的局勢升級、秩序混亂，官方網站Smart Traveller建議旅行人士「重新考慮」是否有必要前往曼尼普爾(Manipur)，該地處於印度東北邊境，是5月以來發生民族衝突。





警告中寫道「由於暴力示威活動，導致有人傷亡，曼尼普爾部分地區仍實施宵禁和限制」，「安全機構已加派人手，流動互聯網服務仍然停止，交通服務受到影響，隨時可能出現進一步限制。如果你在曼尼普爾，請避免參加示威活動和大型公共集會，遵循當地當局建議，認真對待官方警告，並通過當地媒體了解最新信息。」





建議在8月14日更新，對印度東北的阿薩姆、那加蘭邦和曼尼普爾現已發出第三級別的旅行警告，建議澳洲人重新考慮是否有必要前往這些地方旅行。





政府對印巴邊境的查謨和克什米爾屬地發出「不要前往」警告，並總體上建議前往印度的旅行人士「採取高度戒備」。





政府還更新了對美國的旅行警示，因毛伊島發生山火，要求旅行人士重新考慮前往當地的任何即時計劃。





夏威夷旅遊局促請計劃在未來幾周和幾個月內往西毛伊島的遊客，考慮將旅行計劃改期，直至整體情況改善，「現時前往夏威夷的其他島嶼，包括瓦胡島、考艾島、拉奈島和夏威夷島，不受影響。」





自5月初以來，曼尼普爾邦兩個主要民族之間的衝突已造成逾150人死亡，5萬多人流離失所。





起因是曼尼普爾最大、佔約 50％ 的族群梅泰族有可能獲得「表列部落」（Scheduled Tribes）地位，由於被列入表列部落的族群，能獲得特定公職、大學錄取名額、選舉保留席次等其他福利，引發庫基族等其他部落團體不滿。





上個月，社交媒體上出現的有關視頻顯示，兩名女性。赤身在街上，被大批男性侵犯。雖然族群已進行過多輪和談，但就仍然未能制止暴力事件。



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