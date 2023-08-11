【好壯觀】將上演英仙座流星雨 每小時達百粒

被美國太空總署（NASA）喻為「一年中最佳的流星雨」將在本周末上演。

Meteor shower

本周末（8月13日）將是英仙座流星雨高峰期。 Credit: Jeff Dai-American Meteor Society

冬夜不容錯過的英仙座流星雨的活躍期已由 7月17日開始，並一直持續至 9 月1日（周五）。

而其極大期、高峰期將在本周日（8月13日）發生，預計在當日，即在新月前3日，觀測條件極佳，估計每小時天頂流星數（ZHR）可達 100 顆左右。

像大多數主要的流星雨一樣，在北半球更易看到英仙座流星雨，但在黎明前的數個小時內，身在南半球的澳洲人仍然可以瞥見。

美國太空總署（NASA）更將這場流星雨稱為「一年中最佳的流星雨」。

該機構表示：「由於英仙座流星雨的流星迅疾且明亮，它們在穿過地球的大氣層時經常留下長時間的光和色彩軌跡。」

任何想觀賞流星雨的人都應該選擇一個沒有光污染的地方，並查看當地的天氣預報，因為多雲的天空可能會阻礙你的視線。

亞伯拉罕星象館的主任Shannon Schmoll博士向CNN表示：「流星雨在我們的大氣層中的碎片通過時會產生美麗的光線。」

「其中一些光線比其他光線更亮。所以在觀察流星雨時，周圍的光越少，我們就越有可能看到較暗的流星。」

同時，亦應等待你的眼睛適應黑暗、帶上毯子和保暖衣物，為在南半球觀看流星雨作準備。
更多內容

卸任前最後一次質詢 洛菲利：不要凍結租金 利率可能再升

【被指吸引未成年飲酒】受歡迎汽水品牌酒精版 營銷手法捱轟

隨時大批中國旅遊團來澳 澳洲是否「準備就緒」？

【AI摻一腳？】維州電動滑板車將引入鏡頭 打撃「違規行為」

瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 11 August 2023 2:59pm
By Tracy Lo
Source: SBS

Share this with family and friends