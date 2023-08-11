【好壯觀】將上演英仙座流星雨 每小時達百粒

冬夜不容錯過的英仙座流星雨的活躍期已由 7月17日開始，並一直持續至 9 月1日（周五）。





而其極大期、高峰期將在本周日（8月13日）發生，預計在當日，即在新月前3日，觀測條件極佳，估計每小時天頂流星數（ZHR）可達 100 顆左右。





像大多數主要的流星雨一樣，在北半球更易看到英仙座流星雨，但在黎明前的數個小時內，身在南半球的澳洲人仍然可以瞥見。





美國太空總署（NASA）更將這場流星雨稱為「一年中最佳的流星雨」。





該機構表示：「由於英仙座流星雨的流星迅疾且明亮，它們在穿過地球的大氣層時經常留下長時間的光和色彩軌跡。」





任何想觀賞流星雨的人都應該選擇一個沒有光污染的地方，並查看當地的天氣預報，因為多雲的天空可能會阻礙你的視線。





亞伯拉罕星象館的主任Shannon Schmoll博士向CNN表示：「流星雨在我們的大氣層中的碎片通過時會產生美麗的光線。」





「其中一些光線比其他光線更亮。所以在觀察流星雨時，周圍的光越少，我們就越有可能看到較暗的流星。」





同時，亦應等待你的眼睛適應黑暗、帶上毯子和保暖衣物，為在南半球觀看流星雨作準備。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。



