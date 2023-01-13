【移民國家】澳洲應否將農曆新年列為公眾假期？

要點： 移民到澳洲的主要人群已由英國轉向為亞洲國家。

有人認為，這意味澳洲應實施更多樣化的公眾假期。

但並非所有人都認為引入更多公眾假期是適當的做法。

要求澳洲採納更多樣化的公眾假期的呼聲，在移民社區引起不同的反應。但其推廣多元文化主義的目標卻受到一致的歡迎。





在過去的二十年裡，移民澳洲的主要群體已由英國轉移到亞洲的國家。





印度、尼泊爾、中國、越南和菲律賓為 2016 至 2021 年間澳洲移民中最常見的五個出生國。





智庫組織 Per Capita 研究員趙明佑 (Osmond Chiu) 表示，澳洲應該「成為一個共和國，更改澳洲日，並改善多元文化的代表性」。



趙明佑表示，政府應將印度排燈節及農曆新年等重大文化節慶定為全國假期。他指，澳洲的一些最大移民社區都有慶祝這些節日。





他向 SBS 新聞 說：「澳洲是一個多元文化的國家，但在其制度上卻往往是相當單一的文化，而且這是一個投射到更廣泛地區內的一個形象。」





「透過設立適當反映我們多元文化構成的公眾假期，可以挑戰那些關於澳洲身在亞洲邊緣但屬於西方殖民前哨國家的刻板印象。」





「這表明我們是一個真正的多元文化國家，並相信文化多樣性。」



澳洲錫克義工組織（Sikh Volunteers Australia）的辛格（Jaswinder Singh）說，將排燈節定為全國假期將是「朝著正確方向邁出的一步」。





他說：「我相信這是一個好主意。」





「這將展示更廣泛的澳洲社會慶祝多元文化的意願。」





它慶祝光明戰勝黑暗，在印度教（Hinduism）、紐瓦爾佛教（Newar Buddhism）、耆那教（Jainism）和錫克教（Sikhism）中佔有重要地位。



錫克教徒通常稱這個節日為 Bandi Chhor Diwas，但也與印度教徒在同一天慶祝。根據印度日曆，每年的日期不同。





辛格說，除了設立公眾假期外，另一個辦法是政府每年發出祝賀訊息，向該社區表示敬意。





他說：「州及聯邦代表可以發出問候信息，說『今天是某某節，我們向社區和那些正在慶祝的人表示熱烈的祝賀』。」





「這也將被認為是在澳洲慶祝多元文化非常好的一步。」



「不適當」

但並非所有人都認為引入更多公眾假期是適當的。





維州華人協會的公共關係主任 Adwin Town 說，這將引發其他社區的疑問：「為甚麼我們沒份呢？」





「每個國家都會要求他們的新年慶典或節日成為公眾假期，然後你會發現整個日曆上都是假期。」





「這對澳洲的經濟來說是不合適的。」





Town說，澳洲應該在一個對澳洲和中國都有意義的日期促進澳中關係，而非制定一個額外公眾假期。





他說：「我們應該宣傳中澳政治關係 50 周年，希望我們能夠重建橋樑，重新點燃兩國之間的信心，因為我們需要對方來進步。」





2022 年 12 月是澳洲和中國建立外交關係的 50 周年紀念。





雖然 Town 說，他不會支持引入額外公眾假期，但他說這是一個好主意，可以在澳洲推廣中國文化和多樣性。





他說：「在中國新年的那一周，墨爾本市議會可以提供服務業 20% 的折扣。」



Town說，澳洲不應該只關注某一天，而應該在任何時候都支持全國各地的僑民。





他說：「在 Bendigo，那裡有一個龐大的華人社區，我們可以宣傳淘金潮和我們所說的『新金山』。」





「在唐人街，我們可以有舞獅和所有其他的傳統舞蹈。」





Town 說，他的評論僅代表他個人的意見，而不是他的協會的意見。





亞洲各地的社區將於 2023 年 1 月 22 日慶祝農曆新年，包括台灣、中國、香港、越南、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、日本、菲律賓和印尼。





澳洲目前有七個全國性的公眾假期，這些假期適用於全部八個州及領地。



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