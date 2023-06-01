政府「外判」服務達 220 億 背後反映甚麼狀況？

要點： 政府因使用私營諮詢公司而受到審查。

在2021至22年度期間，前聯盟黨政府在公共服務領域的外部勞工招聘方面花費了近210億澳元。

專家說，使用私人公司的原因可以是多樣化的，但是可能存在過度依賴的情況。

在諮詢公司普華永道（PwC）的稅務醜聞愈演愈烈的情況之下，政府對外判服務和私人諮詢公司的愈加依賴令人擔憂。





環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）在內的工黨部長不得不就政府與普華永道簽訂合約上的細節作出說明。





但政府除了將工作外判給普華永道——一項審計顯示，前聯盟黨政府於 2021-22年度在公共服務領域的外判服務耗資近210億澳元。





雪梨大學的科伊特（Rodney Coyte）博士說，政府僱傭私人公司存在多方面因素的考慮，但有時也會出現過度依賴的情況。





這位專業會計和商業績效碩士的項目主任（the Program Director of Master of Professional Accounting and Business Performance）向 SBS 新聞表示：「如果你從外部引入本應在內部閉環的專業資源並過度的運用這種外部資源，那麼事情往往都會向天秤錯誤的一方傾斜。」





「如果你因為沒有足夠的內部資源而引入外部資源作為熟手，但同時，保持項目運行需要更高的基礎水平，那麼這也可能將是錯誤的平衡方式。」



澳洲國立大學組織行為學副教授卡佩奇奧（Alessandra Capezio）向 SBS 新聞表示，當政府部門對公司的建議「缺乏批判性思維和評估」時，就可能出現問題。





她說：「我認為這些諮詢公司出售的很多產品背後有很多好的營銷案例作為背書，不僅僅面向政府，但他們出售的一些產品背後並不總是有堅實的科學依據。」



政府在會計諮詢服務上花了多少錢？

根據本月早些時候發佈的澳洲公共服務就業審計報告（Australian Public Service Audit of Employment），政府在上一財政年度花費的210億澳元中，大部分用於資訊科技諮詢相關的合同項目（43%）。





但在此期間，所謂的四大諮詢公司的工作從十年前的 2.82 億澳元上升到 14 億澳元。





公共誠信中心（Centre for Public Integrity）的研究表明，與普華永道、畢馬威、安永和德勤的合同量在過去十年中增加了 400% 。



公共服務部長加拉格爾（Katy Gallagher）說，審計結果表明，前政府有一個影子公共服務機構在填補空白。





她在本月較早時候表示：「莫理遜政府對其公務員人數設上限，並且宣揚他們的效率。但同時卻將近210億澳元的公共資金花在一個被刻意保密的影子勞動力上。」





普莉貝絲周三（5月31日）將矛頭直指聯盟黨，稱他們在執政期間濫用外部的諮詢服務資源。





為甚麼政府需要諮詢服務？





財政部次長肯尼迪（Steven Kennedy）為政府與普華永道的合同辯護。





肯尼迪向參議院表示，「我是否認為這是他們系統性地讓我們持續性失望？不，我認為這些系統運作良好。」





「但是，我們是否有理由更仔細地審視這些問題，審查和改革稅務實踐者委員會，增加可用的處罰，做所有這些事情？這個問題的答案顯然是肯定的。這就是政府要求我們做的，而且他們已經開始這樣做了。」





卡佩齊奧教授說，與諮詢公司簽約是 「應該做的事情」，因為政府內部有一種需要從外部驗證想法的文化。





她補充說：「政府依賴他們的聲譽，這可能導致『權威偏見』。」





她說：「問題是，（政府）他們沒有批判性地評估所提供的建議。」他們認為，因為這些建議來自於這些有聲望的公司，所以他們不必質疑和評估其質量、有效性、以及與他們的問題和議題的相關性。



卡佩齊奧教授還說，公共部門有時需要擺脫做某事僅是顯示做了某事的習慣，而是需要花更多時間來明確他們的問題。





她說：「有時他們可以用內部的專業知識很好地解決這個問題。他們不需要外部力量。」





「建議來自內部或外部，這並不重要。我們需要將更多的批判性思維和建設性的質疑帶入到評估建議的質量中。」



這些公司做了哪些政府做不到的事情？

在某些情況下，他們提供了公共服務部門所不具備的勞動力。





科伊特博士說：「如果我們關注聯邦政府公務員人數的變化，會發現自2012年左右達到峰值後，這個人數基本上一直在下降。」





工黨指責莫理遜政府對政府僱員的數量設置了一個任意的上限。





任何人僱用諮詢公司的原因都是因為他們提供了他們當時沒有的專業知識或額外資源。





此外，他們還可能提供變革的催化劑，科伊特博士說。





他說：「如果你試圖發出變革的信號，你就會引入外部力量，或者你引入顧問，因為你認為如果你試圖在內部做一些事情，會有太大的阻力。」



與私人承包商合作存在哪些風險？

科伊特博士說，過度依賴外判可能導致內部技能和能力發展不足。





他說，這也會造成一種偏見，即當 「有利可圖」時，機構會提供政府「想聽」的意見。





財政部及就業部助理部長利治（Andrew Leigh）在較早時表示，聯邦評估單位預計將在私人諮詢費方面再節省數百萬澳元。





該部門在 5 月的預算中獲得了1000萬澳元，並將主要負責檢查公共項目是否按照預期運作。



