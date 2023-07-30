JobSeeker 尋工者津貼 9 月起不只增加 40 元而是 56 元

獲得上調的，包括 Jobseeker (尋工者津貼) 和一些租金支援的福利金。





例如在尋工者津貼方面，現時個人的尋工者津貼，每兩周是 701.90 元 (已包含 8.80 元的能源補貼)，但在今年五月財政預算時，政府宣佈會在 9 月份增加 40 元，加幅 5.8%。





不過，聯邦社會服務部長利絲和 (Amanda Rishworth) 今天證實，由於生活開支上升，所以考慮通脹因素，這次每 6 個月會調整一次的幅度，將會是 2.2%。所以，今次加幅將不只是 40 元，而是 56 元。



澳洲通脹厲害，燃料費飆升的幅度令人咋舌。 Credit: On Shot/ Pexels 至於合資格領取尋工者津貼的較年長市民，他們從 9 月起，最多可望多領 109 元。





當然，這還看國會是否會通過 5 月財政年度的福利改變議案。





由於庫房收益比大家猜度的理想，所以政府正受到壓力，要出手幫助福利金領取人士，和推出一些可以紓解民困的措施。





不過，利絲和也同時指出，由這個財政盈餘額只是暫時性，考慮增加福利金時，要考慮全盤及長遠因素，必須找到一個平衡點。





她說，政府已公佈的措施切合到平衡 — 這包括尋工者津貼和租金援助 — 它們是結構上的改變。



