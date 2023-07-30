JobSeeker 尋工者津貼 9 月起不只增加 40 元而是 56 元

一些 Centrelink 福利金 9 月起將會上調，但另一些則暫時不會更改。

QUESTION TIME

聯邦社會服務部長利絲和。 Source: AAP / MICK TSIKAS

獲得上調的，包括 Jobseeker (尋工者津貼) 和一些租金支援的福利金。

例如在尋工者津貼方面，現時個人的尋工者津貼，每兩周是 701.90 元 (已包含 8.80 元的能源補貼)，但在今年五月財政預算時，政府宣佈會在 9 月份增加 40 元，加幅 5.8%。

不過，聯邦社會服務部長利絲和 (Amanda Rishworth) 今天證實，由於生活開支上升，所以考慮通脹因素，這次每 6 個月會調整一次的幅度，將會是 2.2%。所以，今次加幅將不只是 40 元，而是 56 元。
pexels-on-shot-2890387.jpg
澳洲通脹厲害，燃料費飆升的幅度令人咋舌。 Credit: On Shot/ Pexels
至於合資格領取尋工者津貼的較年長市民，他們從 9 月起，最多可望多領 109 元。

當然，這還看國會是否會通過 5 月財政年度的福利改變議案。

由於庫房收益比大家猜度的理想，所以政府正受到壓力，要出手幫助福利金領取人士，和推出一些可以紓解民困的措施。

不過，利絲和也同時指出，由這個財政盈餘額只是暫時性，考慮增加福利金時，要考慮全盤及長遠因素，必須找到一個平衡點。

她說，政府已公佈的措施切合到平衡 — 這包括尋工者津貼和租金援助 — 它們是結構上的改變。

至於還有哪些福利金將會上調，利絲和表示他們正在研究之中。
更多內容

通脹令超市高買急增 華人常用食材成「頭號目標」

【新財年經濟預測】今年儲銀再加息兩次 全澳呈人均經濟衰退

澳洲通脹進一步放緩：儲銀八月加息機會減？

全澳基本通脹跌至6%以下 儲銀會否停止加息？

 瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 30 July 2023 1:11pm
Presented by Aaron Wan
Source: SBS

Share this with family and friends