出席畢業禮疑被沙包絆跌 拜登又跌倒

美國總統拜登在美國空軍學院的畢業典禮上，頒發最後一張畢業證書後絆倒，但很快站起來走回座位。





這位80歲的美國總統向前倒下，用手撐起自己，然後在三個人的幫助下單膝起身，再獨自走回自己的座位。





拜登被扶起後，指了指身後，似乎在示意自己絆倒了什麼。他之後與其他官員在一起，並微笑著豎起拇指。



白宮通訊主任Ben LaBolt 在推特(Twitter)上表示，拜登情況很好，並解釋拜登「握手時舞台上有一個沙包」。





拜登是在向美國空軍官校畢業生發表畢業典禮演講之後跌倒，他在演講中警告畢業生，他們將在一個日益不穩定的世界中服役，理由是有來自俄羅斯和中國的挑戰。



The White House said there was a sandbag on the ground while Mr Biden was shaking hands. Source: AAP, AP / Andrew Harnik 拜登是美國史上第一位年過80的總統，明年預計競選連任。民意調查顯示，美國人擔心任何75歲以上的人成為總統。他的主要共和黨對手特朗普本月將迎來77歲生日。





醫生在 2 月份曾為他進行體檢，指拜登身體健康，適合工作，並指拜登不飲酒或吸煙，每週「至少」運動5次。





拜登過去曾多次跌倒，包括今年2月結束波蘭之行，在登上空軍一號時跌倒。去年6月，他在特拉華州（Delaware）騎單車，下車時也不慎摔倒，但沒有受傷。





在2021年3月他造訪亞特蘭大，登上空軍一號時，在階梯上連摔3次。事後白宮發言人稱當時風太大，強調拜登健康沒問題。



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