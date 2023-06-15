【鎖好門窗】新州車輛盜竊6年來新高 年輕人受TikTok盜車文刺激犯事

根據 新州犯罪統計和研究局（BOCSAR）今日發佈的最新犯罪統計數據 顯示，自 2021 年 9 月達到歷史低點以來，新州的汽車盜竊案一直持續上升。





於 2023 年 3 月的被盜車輛數量高於全國其他地區，是自 2017 年 1 月以來最高的一個月，比前兩年增長 21.3%。





新州部分偏遠地區的車輛盜竊案增幅尤其嚴重，當中包括 New England 及 North West （增幅 67%）﹑Richmond-Tweed（增幅 35%）﹑Far West 及 Orana（增幅 31%）﹑Mid North Coast（增幅 21%）及 Central West （增幅 16%）。





BOCSAR 執行董事菲茨拉德 （Jackie Fitzgerald）表示，調查結果顯示，最近汽車盜竊案的增加部份原因是由於疫後限制措施放鬆後的反彈。





另一因素可能是年輕人受到在 TikTok 上盜車的社交媒體帖子刺激，鼓勵犯事。



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近日汽車盜竊事件增加的主要特徵顯示，在新州偏遠地區車輛盜竊遠高於疫情前水平。相比之下，大雪梨地區的車輛盜竊有所增加，但仍低於疫情之前。





數字亦顯示，與大雪梨地區相比，偏遠地區被盜的車輛更有可能被追回，表示被盜車輛被用於遊樂兜風（joyriding）的運輸之用。





偏遠地區車輛盜竊案增加的主要犯罪群為年輕人。





而根據數字顯示，截至 2023 年 3 月，豐田（Toyota）、霍頓（Holden）和福特（Ford）車廠製造的車輛最常被盜。





而被盜率增幅最大的汽車品牌為； Kia、吉普（Jeep）、五十鈴（Isuzu）、Land Rover和大眾（Volkswagen ）。





在截至 2023 年 3 月的兩年間，5 重犯罪類別呈上升趨勢：



與家庭暴力相關的攻擊（上升 5.2%）

非家庭暴力相關攻擊（上升 13.0%）

住宅爆竊（上升 8.6%）

商店偷竊（上升 37.6%）

汽車盜竊（上升 21.3%）



