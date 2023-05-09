昆州反罪案示威者闖疑犯居所 州長籲勿進行私刑行動

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk

昆州州長帕拉謝伊呼籲民眾，不要私自執法採取私刑行動。 Source: AAP

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昆州中部城鎮Rockhampton, 居民舉行反罪案遊行，有示威者闖入罪案疑犯的居所，當局呼籲當地居民不應該就區內青少年犯罪問題，採取私刑行動解決。

在社交媒體，有錄影片段顯示，在昆州Rockhampton，一群怒氣沖沖的人，從一間民居走到到另一間，挨家逐戶尋找被指犯法的青少年，帶頭的人是前一國黨候選人奧布萊恩（Torin O’Brien）。

奧布萊恩還在社交媒體上發布了兩名原住民男性的照片，懸紅 5000 元，表示會給予舉報他們的人，他並表示對於發生罪案，他不會袖手旁觀。

在星期日，奧布萊恩在一個公園組織集會，指他的一個親戚，屋企被人爆竊，集會大約有100人參加。

之後，有大約60名參與集會的人，闖入多間民居的前院。

現場的警察試圖阻止，但警員人數少於企圖闖入民居的集會人士。

Rockhampton 警司潘廷（Glen Pointing）表示，警方正就罪案問題，採取行動。

潘廷說：「警方正加強在有關地區巡邏，並已經採取很多措施維護社區安全。」

昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）就呼籲民眾，不要私自執法採取私刑行動。

帕拉謝伊說：「想對昆州人民講，請不要將法律掌握在自己手中，警察是受聘做這樣工作。 如果有不法行為及犯罪活動的證據，請向警方報案。」

星期日發生的事件，正值昆州犯罪案件大幅增加。昆州警方的罪案統計顯示，昆州到今年3月份的6個月，刑事罪案比對上 6個月，增加11%。

組織星期日集會的前一國黨候選人奧布萊恩，揚言會再籌劃同類的反罪案行動。

昆州兒童保護最高機構 Peak Care Queensland，成員包括參與提供兒童保護、原生家庭以外照顧及相關服務的非政府組織，機構總監奧爾索普 (Tom Allsop)表示，民眾私下執法，採取私刑行動，並非解決問題的方法。

奧爾索普說，「理解公眾的不滿和憤怒，我們也譴責針對昆州年輕人的私刑和暴民心態。這應該受到執政及在野黨的譴責。組建私刑團體和以暴民方式追捕年輕人，這在文明社會是不可接受的。」

有關注團體也指出，最近罪案問題，令社區之間關係緊張，因為罪案問題，而去以暴民方式，闖入其他人家居，意圖傷害其他人，是屬於暴力罪行，變相是增加罪案。

格里菲斯大學（Griffith University）犯罪學及刑事司法教授霍梅爾 (Ross Homel) 同意，進行私刑的行為是危險的，而且違法，實際上沒有解決問題。

霍梅爾教授說，警方獲賦予權力執法，大家是生活在法治之下，應該遵守法律。

他建議，解決青少年犯罪問題，可以與社區組織合作，尤其是青少年服務組織，確保青少年獲得所需的協助。

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