【移居達爾文】多次目擊罪案無礙港人Derick享受當地生活

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北領地的治安問題近來受媒體及大眾關注，剛從香港移民往達爾文的袁德能（Derrick）就親身見證當地的治安問題，雖然如此，但Derrick仍然覺得達爾文是一個適合移居的好地方。

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北領地治安問題近期備受關注，而剛從香港移民往達爾文的袁德能（Derrick）就親身見證當地的罪案問題，即使如此，他仍然覺得達爾文是一個適合移居的地方。

曾於雪梨留學的Derrick回香港工作幾年後，一度打消了移民的想法，直至近年香港，因為香港出現巨大轉變，他才再次萌生離開香港的念頭。

而Derrick當初選擇移居達爾文，除了是因為偏遠地區的簽證條件較符合Deirck的情況外，亦因為他一直在大城市生活，希望在移民後轉換一下生活環境。

「自己以往住在香港，一直覺得很繁忙，想在移民後轉換另一個生活的環境。達爾文在很多方式都符合我的要求。」

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而Derrick當初選擇移居達爾文，除了是因為偏遠地區的簽證條件較符合Deirck的情況外，亦因為他一直在大城市生活，希望在移民後轉換一下生活環境。 Credit: Derrick Yuen

不過，對於當地的罪案問題，Derrick憶述他曾多次見證當地一些「光怪陸離」的罪案。

「其實都會幾經常遇到（罪案)，相信比率亦比澳洲其他地方為高。」

「但種類來來去去都是幾樣，通常都會是店舖盜竊，或一些反社會行為。另外，亦會有入屋爆竊—可能涉及住宅或作商業用途的物業，或者偷車。」

「以店舖盜竊為例，好多時我見到都會是有人偷酒、亦聽說過有人會因為醉酒而做出反社會行為，另外，有人可能會因為太想飲酒，會去爆竊一些餐廳 ，或會用車撞開酒舖的鐡閘等。」

「我來澳不是很久，但亦已親自見證過幾次罪案，有一、兩次甚至令我印象很深刻。」

「例如有一次，一名女士大模廝樣地走入一間酒舖，隨手拿起兩枝紅酒就想離開，當時我見到店員其實亦有阻止，並奪回其中一枝（紅酒），但該名女士回頭並施施然在貨架上再取走另外一支後離開。」

「比較奇怪的是，店員及保安們都不會有很大動作—很擊烈地制止他們，可能他們亦不想有肢體衝突，之後我亦有聽他們講，『都已是見慣見熟』。」

「亦會有一些當地年輕人，可能會走入別人的家中偷走車匙，之後就會好開心地開別人的車。」

「例如我...（受訪當日）駕車走過一條主要幹道時，都見到有一架車出了撞車意外，警方亦貼上貼紙，內容是『若您知道誰是車，就請與警聯絡』等。」

Derrick指，即使他所住的達爾文市中心位置，罪案問題仍時不時會見到，幸好他與家人至今仍未成為犯罪行為的直接受害者，但他會對治安情況更加小心，亦建議家人盡量保警剔。

「或多或少都會有些擔心，雖不至於話會影響生活，但或多或少我都會加強注意。」

「例如我留意到有些人出現不正常行為，我亦會主動避開，亦會教小朋友，要留意奇怪的人及留心身邊發生的事，會多了一重戒備。」

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撤除治安問題，Derrick仍然覺得，達爾文仍有其他好條件。
但撇除治安問題，Derrick覺得達爾文具有其他優質的生活條件。

「我自己都覺得達爾文是一個不錯的地方，一來當地人口不是很多，（生活的）空間非常足夠。」

「至於生活的配套（設施）亦足夠—當然可能選擇的種類未必有太多，但一些基本商戶—例如大型百貨公司，甚至一些亞州商品—例如魚蛋、或一些特別的傳統食品，其實這裡也已可以滿足我的要求。」

「我覺得達爾文的生活、就好似大城市的住宅區（Suburb)的生活模式。」

「而當地的比較悠閒，居民亦較友善。令我都覺得舒服、適合居住的地方。」

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Derrick亦在移居達爾文後開始經營「啤Family在達爾文」的Facebook專頁，與其他人分享在當地的生活與見聞。 Credit: Derrick Yuen

而Derrick亦在移居達爾文後，開始經營「
啤Family在達爾文
」的Facebook專頁，與其他人分享在當地的生活與見聞。

「因為始終達爾文還是比較冷門（的移民地方），如果你要尋找雪梨或墨爾本等地的資訊，應該很容易就找到，但當我們當初想了解達爾文的時候，都沒有太多中文資訊。」

「所以我亦想嘗試從一個在當地生活的人的角度，讓香港人可以更了解當地的生活。」

「算是分享、未必是推介，可能當地的好與不好我亦會如實反映。」

Derrick亦因此而認識了不少移民當地的香港人及中國人朋友。

更多訪問詳情，請留意足本錄音。
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