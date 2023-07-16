主打民生牌 反對黨勝出聯邦Fadden選區補選

黃金海岸市議員考德威爾（Cameron Caldwell）為自由國家黨勝出昨日（7月16日）舉行的聯邦Fadden選區補選，保住這個反對黨自1984年一直持有的議席。





曾在譚保和莫理遜政府出任部長的前議員羅伯特（Stuart Robert）月前辭職，觸發這次補選。由於羅伯特涉及自動債務索償系統（Robodebt）醜聞，淪為了工黨競爭這個議席的最大宣傳武器。





自動債務索償系統在兩黨聯盟執政期間實施，於2015至2019年期間向約50萬名福利金領取者錯誤地追討欠款。皇家委員會本月的調查報告建議追究個別政客的責任，包括莫理遜、羅伯特及另外兩位前部長圖治（Alan Tudge）和波達（Christian Porter）。



不過，反對黨則主打生活開支問題。考德威爾在勝選演說中表示：「我們是一個必須重返執政、以恢復澳洲人對政府兌現承諾的信任的政黨。」





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）表示， 考德威爾將會成為國會中獨特的一員。「他多年來不知疲倦地為社區工作，在小企業法律方面頗有建樹，並會繼續作為Fadden選區議員服務社區。」





而工黨候選人德爾法布羅 （Letitia Del Fabbro）已承認敗選，但表示任何倒向工黨的選票都在告訴兩黨聯盟，不要把這個安全選區視為理所當然。





德爾法布羅在2022年大選和今次補選連續兩次發起挑戰，並在大選時把自由國家黨的得票優勢從11.2%縮窄到10.6%。



不過目前點票顯示，差距在這次補選重新擴大了兩個百份點。分析顯示，工黨的基本盤沒變，綠黨和聯合澳洲黨（UAP）的支持度流失，令自由國家黨獲利。





副總理馬利士（Richard Marles）表示，達頓是昆州人，但在大本營的補選只獲得2點的搖擺選票，結果是「昏沉」。他又強調工黨自上台以來一直專注於緩解生活開支。





自由黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）則反駁稱這次結果是「強勁」：「工黨把這（競選）政治化......當他們在台上時，應做好政策，給被置諸腦後的民眾多些關心。」



