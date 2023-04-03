自由黨輸掉 Aston 議席 失去華裔選民支持或成主因

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聯邦反對黨黨魁達頓 (右) 和 Aston 補選候選人 Roshena Campbell 在一個競選活動同場出現。 Source: AAP / JULIAN SMITH

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上週六 Aston (阿斯頓) 舉行的補選自由黨敗於工黨手下，結果或多或少令人「跌眼鏡」。

為何出現這個情況呢？

墨爾本外東區 Aston (阿斯頓) 聯邦議席於 1984 年創建，雖然該議席直到 1990 年均由工黨的 John Saunderson 擔任國會代表，但之後近這 32 年卻由自由黨員擔任國會議員，所以 Aston 可以說是自由黨的鐵票倉。

而工黨候選人Mary Doyle 也同時創造出歷史，因為這是近 103 年以來，首次有執政黨在聯邦補選中，從反對黨手中奪過議席。工黨今次補選取勝，使到他們在眾議院 151 個議席中，佔得 78 個。
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2022 年 4 月時任國防部長的達頓 (左) 與時任總理莫里遜正為大選拉票。 Source: AAP / MICK TSIKAS
據媒體報導，上任總理莫里遜，在上月底新州大選工黨擊敗兩黨聯盟後，很有可能會在 5 月 9 日聯邦財政預算案前後宣佈辭去 Cook 議席，就如同自由黨前重量級部長圖治辭去 Aston 一樣，Cook 也會進行補選。

如果莫里遜真的辭職的話，那麼 Cook 選區也會舉行補選，到時像 Aston 變天這件事又會否會歷史重演呢？這是大家所關注的。

根據外界分析，自由黨在 Aston 補選之所以敗北，主要原因有數個，包括 (1) 聯邦自由黨黨魁達頓不受選民歡迎；(2) 當地華人社群對自由黨存有敵視，而 Aston 選區中，華裔人口佔了 15%；(3) 為了讓 Reshena Campbell 參加這個補選，自由黨把她從市內的 Brunswick 空降至 Aston；(4) 自由黨內部分歧，他們把精力放在搞定黨內的事情，難以顧及其他相關的政策。

根據澳洲選舉委員會的界定，聯邦眾議院 151 個議席中，屬於市區的，共有 79 個。自由黨失去 Aston 議席之後，目前就只佔 19 個市區議席，這一點和達頓當選自由黨黨魁後，誓言要重奪市區議席背道而馳。

雖然自由黨內有人對達頓不滿，但到目前為止，達頓的黨魁職位仍是安全的，因為黨內仍然找不到他的接班人選。

詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯這節時事報導。
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