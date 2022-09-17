【極不尊重】19歲青年在瞻仰女王靈柩隊伍露械 騷擾兩女被捕

英國皇家檢控署發言人周五表示，該男子被控違反兩項「性傷害預防令」罪行（sexual harm prevention order ）和兩項對女性性侵犯的罪行。





被捕男子名Adio Adeshine，19歲，他在周三被指在等候瞻仰女王的靈柩隊伍露械，並從後推撞兩名女性而被警方拘捕。





倫敦警察廳（The Metropolitan Police）表示，受害人在西敏廳周三開始開放後，一直在排隊等候瞻仰女王的靈柩。





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事件發生在國會大廈外的維多利亞塔花園（Victoria Tower Gardens）。





倫敦警察廳副助理處長康迪（Stuart Cundy）表示，他無法對案件的細節發表評論，但他指「警察隨時作出準備，並逮捕該男子。」





根據BBC的報導，案件在昨日開審，第一名受害人在庭上表示，她注意到被告，是因為她跟同一批人排隊已數小時，但她從來沒有見過被告。





受害人指其後她感覺到被告越來越接近她，然後她感覺到有東西碰到她的背，她轉身看到被告露械。





在Adio Adeshine被捕之前，受害人見到被告以同樣方法騷擾隊伍中其他女性。





被告被發現後，先把手機丟進河，然後自己亦跳入河，被告從河上岸不久，即被警察拘捕。





法庭拒絕他被保釋，他被還柙直至10月14日再受審。



女王的靈柩吸引了眾多人來排隊瞻仰，他們在一天中的任何時候都要排隊等候數小時。





隊伍從西敏廳沿著泰晤士河南岸綿延數英里。





由於人數過多，當局一度在星期五早上暫時截龍，到下午較後時間才恢復給民眾排隊，並預計等候時間將會超過24小時。





康迪表示，警方會在排隊隊伍隨時候命。





他指「很少有犯罪或其他事件需要警察干預」，他補充「我要求所有公眾保持警惕，如果發現一些看起來不對的事情，請報告交給警方。」





據當地傳媒報導，倫敦警察廳前指揮官Bob Broadhurst估計，哀悼期內每日約有1萬名警員部署倫敦，直至女王葬禮結束，並稱「幾乎肯定這是英國有史以來最大的維安行動」。



