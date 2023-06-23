【心癮?】近半受訪年青人想戒社交媒體但戒唔到

許多年輕人意識到社交媒體壞處比好處多，一項調查指，近半的受訪者表示他們在網上看到的資訊是負面多於正面。

Young boy using a smartphone

近半受訪年青人想戒社交媒體但戒唔到。 Source: AAP / Dean Lewins

超過3000名年輕人參與此次調查。

有一半的澳洲年輕人希望脫離社交媒體，但由於擔心錯過最新資訊，令他們仍然保持使用社交媒體。

但三分之一的人認為他們應更常使用社交媒體，但對社交媒體上的新聞和時事感到有壓力。

根據精神健康基金會Headspace的調查，有3 分之1的年輕人在使用社交媒體時有出現問題。

出現問題的年輕女性比年輕男性多，而LGBTIQ+的年輕人的比例更高，有45%。

Headspace 首席執行官Jason Trethowan表示，想脫離社交媒體的年輕人，可能會擔心錯過新聞、流行文化或與朋友的話題。

「他們可能還擔心不用社交媒體，會如何影響他們的地位或影響力。」

近一半的年輕人將自己的生活，與社交媒體上看到的生活進行比較。

18歲的Gerard-Lachlan Abadines表示，社交媒體有時會讓他感到自身的不足。

有一次，他發現自己將自己的生活與美國歌手Billie Eilish進行比較，因為他們年齡相近。
他說，自己是時候要重新評估他與社交媒體的關係。

「因為其他人會展現出自己最好的一面，，將自己與其他人進行比較是很容易。」

Jason Trethowan表示，社交媒體的設計就是讓人繼續瀏覽，要脫離社交媒體不是易事。

「這就是為什麼培養健康的社交媒體習慣的責任，不只是在年輕人或其家庭的肩上。」

Jason Trethowan表示，社交媒體公司和政府必須確保年輕人獲得安全、健康的上網體驗。

他強調年輕人仍然有使用社交媒體的正面體驗。

Gerard-Lachlan Abadines使用社交媒體作為與朋友聯繫、與家人溝通、玩遊戲和觀看他人網上創作作品的地方。

他認為，封鎖和限制等功能很有幫助，可關閉社交媒體中有毒性的東西。

大約 40% 的年輕人表示，他們在網上發現的東西給他們力量，五分之二的人認為，社交媒體是交朋友的好地方。

近一半的年輕人亦同意，在網上表達意見比親身表達意見更容易，而超過一半的年輕人希望制訂更嚴格的社交媒體法律。
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Published 23 June 2023 10:51am
By Hiu Ching Lam
Source: AAP
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