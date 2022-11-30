【世界盃】澳洲隊今晚戰丹麥 取分便有望晉級十六強

要點 澳洲隊今晚迎來世界盃出線生死戰。

世界盃出現首位女性球證。

英美攜手晉級，東道主三戰皆墨。

澳洲隊 Socceroos 今晚迎來分組賽 最後一場的關鍵戰 ，必須擊敗丹麥才能確保晉級十六強的名額；戰平則需要視乎突尼西亞能否在衛冕冠軍法國身上取得3分；輸球則必定出局。





澳洲領隊阿諾德（Graham Arnold）在賽前新聞發佈會表示，只會追求勝利而非和局。「我們想要兩連勝。在2006年我們一勝一平，這次我們要兩勝，實現一屆世界盃的最多勝利。」





他和澳洲足協的合同將於世界盃結束後到期，這意味著今晚可能是他最後一次率領澳洲隊。「你並不總能去世界盃。我跟球員們說，享受旅程，享受比賽。」





「我們過去4年半經歷了很多艱難。疫情期間，20場比賽只有4個主場，所以對於球員，享受吧。這是關於信念和力量......然後全神貫注地打好比賽。我很放鬆，已做好準備。



除了上述兩場比賽，明日清晨6點還有D組的兩場決勝局，分別是波蘭對陣阿根廷、沙特對陣墨西哥。四隊均有機會出線。



女性球證首次亮相

主辦方今日宣佈，G組周五德國對陣哥斯達黎加的比賽，將會由39歲的法國女球證Stephanie Frappart執法。她將是男子世界盃歷史上首位女性球證。





她此前已有多場執法男子比賽的經驗，包括自2019年以來擔任法甲和歐洲超級盃的球證，也在2020年成為歐聯首位女球證。





而她將和兩位旁證，巴西的Neuza Back和墨西哥的Karen Diaz Medina，共同組成「全女班」裁判組。





這次世界盃還有兩名女球證待命，包括盧旺達的Salima Mukansanga和日本的山下良美（Yoshimi Yamashita）。



女球證Stephanie Frappart在之前的世界盃比賽中擔任第四球證。 以下是第10個比賽日的最新戰報和賽事直擊。



A組第三輪賽事，塞內加爾2:1擊敗厄瓜多爾，小組第二名晉級十六強。





因塞內加爾需要取勝才可以出線，甫開場便態勢積極，開賽8分鐘就有半單刀球，但未能把握機會。第42分鐘，該隊前鋒伊斯美拿沙亞闖入禁區被攔腰撞跌，親自操刀十二碼破門。





賽和就出線的厄瓜多爾換邊後加強攻勢，在第68分鐘憑角球扳平，但僅2分鐘後又被塞內加爾的古尼巴利把握門前機會射入。後者最終一球小勝，以小組次名出線。



同時舉行的A組另一場，荷蘭2:0擊敗卡塔爾，以首名晉級。





荷蘭今場打和就出線，面對已經出局的主辦國卡塔爾，但仍積極進攻並在第26分鐘先開紀錄。前鋒加保接應傳球，在禁區頂遠射破門，射入其今屆世界盃的第三球。





下半場開賽僅4分鐘，荷蘭中場法蘭基迪莊小禁區內補射入網，領先至兩球。之後荷蘭又有入波「詐糊」，而對手則毫無機會。最終卡塔爾三戰三負，成為首位0分結束賽事的東道主。



A組最終積分榜



B組最後一輪分組賽，美國1:0小勝伊朗，以小組次名晉級。





上半場形勢一面倒，勝出才能出線的美國隊製造多次埋門機會，並在第38分鐘由佩利錫接應隊友頭球二傳撞入球門。補時階段美國再進一球，但越位在先。





半場零射門的伊朗，換邊後加強攻勢，但屢次錯失扳平機會。美國最終保住勝局，在積分榜上壓過伊朗升上第二位，將在十六強對陣荷蘭。



同時開場的B組另一場，英格蘭3:0大勝威爾士，以小組首名出線。





英格蘭領隊修夫基今場派出菲爾科頓和拉舒福特正選上陣，全場掌控局面，但上半場互無紀錄。而換邊不久英軍便連中兩元。





第50分鐘，拉舒福特禁區頂罰球直射得手，一分多鐘之後哈利卡尼右路地波傳到左路，菲爾科頓高速入楔射成2:0。英格蘭之後換上後備，而拉舒福特在第68分鐘再下一城，幫助球隊以B組首名出線，十六強將對上塞內加爾。



B組最終積分榜

