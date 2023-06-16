【安全問題】召回 5千輛平治Sprinter及 7千輛 KIA多款車型

昨日（6月15日）澳洲交通部發出通知，召回平治 2018 年至 2019 年間的 Sprinter Van 車型，受影響車輛數目達 5,239 輛。





召回原因為車身內部風扇鼓風機的電線可能不符合規格，當冷氣空調或暖氣運行至最高級別時可能會導致過熱。 這可能會導致車輛起火。





車輛起火可能會增加發生事故的風險，導致導致車內、其他道路使用者嚴重受傷或死亡，及財產損失。





受影響車輛的車主應聯繫平治經銷商，盡快安排進行免費維修。





同時，KIA 亦召回數款車型，包括 NQ5 Sportage、SG2 Niro、SP2 Seltos PE。年份為 2022 至 2023，受影響數目 7,163輛。





由於軟件問題，車上儀表可能無法按照澳洲設計規則 （ADR）要求的安全帶閃亮視覺警告。





如果司機沒意識到未係安全帶，在車輛發生事故時，會增加受傷或死亡的風險。





受影響車輛的車主可聯繫 KIA經銷商安排預約，並免費更新軟件。



