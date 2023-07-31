【移民澳洲】逾10萬人申請這類別簽證 點解呼籲應廢除?

要點 內政部共有 137,000 多宗父母簽證申請有待處理。

由於等待時間長，有呼籲對系統進行徹底改革。

內政部的最新移民制度審核報告，指應該增加移民人數或廢除父母簽證。

當居於珀斯的莎拉 (Sarah) 瀏覽 Facebook 群組時，發現有許多和她處境相同的人表示絕望。





與她同病相憐的陌生人，分享同一遭遇的帖文舖天蓋地。





不願透露姓氏的莎拉對 SBS 新聞說：「你會發現，有數以千百計的人，完全是感到茫然。」



莎拉 (Sarah) 與父母。Source: Supplied Source: Supplied 莎拉指出：「他們在排長龍，一直在等。他們每天都在看著，在數著，想知道今年還會有多少人。」





「他們一直在問誰人獲批、什麼時候遞交的。簡直是一塌糊塗。」





那些在社交群體專頁上發文的人想要的只是：把父母帶來澳洲。





可是，由於其中有逾 130,000 名申請人，而父母簽證名額每年僅約 8,500 個，許多人發現等候多年並已支付數千元的申請費用，但審批卻遙遙無期。





莎拉現年40 多歲，十多年前與澳洲籍的丈夫結婚後從英國移民澳洲。





2019年，她鼓勵在英國的年邁父母支付47,955元的費用申請貢獻類父母簽證 (contributory parent visa)，盼他們來澳洲團聚。





她最初以為耗時兩年的審批，變成差不多八年，眼見審批時間進一步延長，她嘗試了另一選擇，讓父母持臨時過橋簽證在澳洲境內申請非貢獻類簽證 (non-contributing visa)。





她說，父母持有過橋簽證時不能買房屋，若要離境亦必須申請。此外，假如他們離英太久，亦有可能失去英國居留權，陷入兩難的局面。



然而，非貢獻類簽證的最大問題是審批時間可能需要 40 年。





莎拉承認：「他們終其一生都無法獲批。」





她說希望政府對這過程「態度誠懇」，並對系統公開坦誠。





「只要坦誠，那些人就可以繼續他們的生活，作好打算和決定。」





「由於一切都不肯定，而且神神秘秘的......並不真正切合目的。」



為什麼有人呼籲廢除父母簽證？

今年較早前，由前高官帕金森 (Martin Parkinson) 領導的一項重大移民審查，建議完全廢除父母永久居留權，取而代之的是更多的短期簽證。





報告稱：「雖然可能存在爭議，但這種方法可能會提供比目前更便宜、更公平、更快捷和更確定的家庭團聚形式。」





獨立作家兼研究員馬雷斯 (Peter Mares) 也認為，若政府不首先考慮其他措施，包括將父母重新界定為「直系親屬」或增加澳洲的移民吸納人數，那麼，這是要考慮的問題。





馬雷斯新近受關注澳洲社區多元化組織斯坎倫基金會 (Scanlon Foundation)， 委託撰寫報告，調查了他所謂的「功能失調」的父母簽證制度。此制度「使數以萬計的家庭痛心，並對公共服務造成了龐大的行政負擔」。





他說：「另一種方法可能是向現實低頭 — 承認永久父母簽證計劃完全失效，將之徹底廢除，並通過延長臨時居留等其他機制，來滿足家庭團聚的願望。」



馬雷斯在接受 SBS 新聞訪問時說，政治現實意味著，將父母重新界定為直系親屬以令他們獲批簽證，即表示移民人數增加兩萬人。





「如果他們不打算這樣做，那麼，當前的系統就必須改革，因為目前的配額上限、排隊輸候以及不斷增長的候補名單對每個人來說都是可怕的。」





「政府最好明確說『不，我們不願意接受父母，但我們會推出一個更好的臨時簽證計劃，而不是給人虛假的希望。』 」





移民審查又發現澳洲的移民制度總體上「不切合目的」，並建議對父母簽證採取「更公平的新處理方法」。



「殘酷且不必要 」

報告稱，考慮到許多父母已經年紀老邁，30至50年的等待期使成功移民的可能性「對許多申請人來說幾乎不存在」。





「提供一個可能永遠不會成功的簽證申請機會，似乎既殘酷又不必要。」



對莎拉來說，這種不確定性給家人造成了損失。





她說：「我父親承受了很大壓力。」





「他度過了多個不眠之夜，並懷疑這是否正確的決定。」





