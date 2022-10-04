【官息加0.25厘】破紀錄連加6個月 儲銀行長：會再調高

儲備銀行今早舉行每月議息例會，下午宣布加息0.25%，令指標利率上升到2.6%， 是2013年7月以來新高。





外界一直預計儲銀會連續加息，來控制通脹在2%至3%的水平。





儲銀行長洛菲利（Phillip Lowe）今日（10月4日）指出，儲銀在「短期內大幅提高利率」。





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他在一份聲明表示，「考慮到這一點，儲銀董事局決定今個月將利率提高 25 個點子，並繼續評估澳洲的通脹和經濟增長前景。」





目前核心通脹率為 4.9%，仍遠高於儲銀訂出 2% 至 3% 的目標範圍。



洛菲利表示，今日的加息將有助於實現這一目標，「未來可能需要」進一步加息。





他說：「今天進一步提高利率，將有助於澳洲經濟實現更可持續的供求平衡。這對於降低通脹率是必要的。」





在今日加息後，與去年同期相比，澳洲人平均支付的房屋按揭還款，增加數百元，而且由於預計利率會繼續上升，按揭還款會將進一步增加。





從 2020 年 11 月到今年 5 月，澳洲官息歷史低位，僅為 0.1%，在5月就開始進入加息期。



Interest rate increases so far in 2022. Source: SBS 金融產品比較網站 RateCity 估計，自 4 月以來，有 500,000元房屋按揭貸款業主，每月要支付多超過 600 元的按揭還款。





利率上升也影響想置業人士的借貸能力。 RateCity 估計，由於最近的利率上升，導致普通人的最高貸款能力下降約 20%，即大約 134,500 元。

