【房屋按揭】NAB將更改房屋按揭再融資的標準

據路透社報道，澳洲國家銀行（National Australia Bank，簡稱NAB）在上週五(30/7) 表示，將更新按照原有房屋按揭再融資的標準，7月21日起生效。





新標準會評估客戶適當的還款能力，而銀行會以”case-by-case" 即逐個個案審視方式處理。





NAB 在回覆路透社的一份電郵聲明中表示，銀行將更新現有的做法，支持符合資格的房屋按揭再融資客戶轉到NAB。這類客戶均在市場上被認為有良好的信貸紀錄，但又未能完全符合貸款標準。



目前澳洲聯邦儲備銀行的基準利率已達到4.10%，為11年來的最高水平。 Credit: Photo by Robert Stokoe/Pexels 澳洲監管機構澳洲審慎監管局（Australian Prudential Regulation Authority，簡稱APRA）建議銀行，只有在相信客戶能夠以比目前市場利率高出 3% 水準償還貸款時，才能提供將貸款。





在利率較高的環境下，澳洲的「四大銀行」公開呼籲澳洲審慎監管局放寬這一規定，目前澳洲聯邦儲備銀行的基準利率已達到4.10%，為11年來的最高水平。





「四大銀行」認為，一些在中央銀行開始實行緊縮貨幣政策之前貸款的人士，無法進行再融資，因為他們無法通過3%的還款能力測試。





上個月，澳洲最大的貸款提供機構澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia，簡稱CBA）將某些再融資現有房屋按揭的緩衝利率，從行業標準的3%降至1%。





澳洲第二大抵押貸款提供機構西太平洋銀行（Westpac Banking Corp，簡稱Westpac）在五月份表示，將提供一個新修訂的還款能力評估利率。





在澳洲四大銀行中，除了澳洲聯邦銀行之外，澳洲新西蘭銀行集團（ANZ Group Holdings）是唯一一家為無法滿足澳洲監管局標準的客戶放寬再融資貸款標準的銀行。





澳洲新西蘭銀行集團（ANZ Group Holdings）暫時未回應路透社的查詢。

