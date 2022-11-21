【涉性侵案】維州國家黨候選人選舉前夕突然死亡

注意：本文章包含對性侵犯的引用。





距離維州政府選舉還有5天，在維州爭奪Narracan 選區席位的國家黨候選人、47歲吉爾克里斯特(Shaun David Gilchrist)，週日在維州的Rawson意外去世。





當地警方在下午4點15分左右奉召到當地一處叢林調查，發現吉爾克里斯特的遺體，並將為死因裁判官準備一份報告，暫時相信死因無可疑。





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澳聯社（AAP）證實，吉爾克里斯特將於11月30日，就他涉及的一宗性侵案件，出庭應訊。





該案件的審判日期定於 2023 年 6 月。





維州國家黨領袖沃爾什（Peter Walsh）週一向記者表示，當吉爾克里斯特獲得支持參選時，該黨並不知道他的相關指控。





但沃爾什不願透露該黨有否在他去世前，討論過有關指控。





沃爾什說：「我不打算就這些問題發表評論，因為他的遺孀，特別要求我尊重他們的私隱。」





吉爾克里斯生前住在Warragul，曾代表政府和他工作的公司在海外工作，目前留下了他的太太和孩子。



維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在一份聲明中表示，雖然他從未見過吉爾克里斯特，但因他的「熱情、幽默和辛勤工作，而受到社區中很多人尊重」。





他又指，「我們的心與他的家人和朋友，以及他的同事和他的支持者同在，他們正為失去他而感到悲痛」。



維州選舉委員會已獲悉吉爾克里斯特的死訊。





根據委員會的候選人手冊定明，如果候選人在提名結束後，但在選舉日下午 6 時之前死亡，則會當該名候選人「落敗」，並會頒布命令，為該選區進行補選。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在周一的競選活動中，出乎意料地為有份參選的安德魯斯站台。





艾巴尼斯在社交媒體上發布了照片，感謝 Caulfield 投票站的義工，並表示州長正在為所有維州居民建設更美好的未來。





另一方面，自由黨副領袖索斯威克 (David Southwick) 猛烈抨擊安德魯斯和工黨，使用納粹一詞，來形容一些競逐今次選舉的候選人。





安德魯斯和副州長艾倫（ Jacinta Allan） 均指責兩黨聯盟在他們的團體票上，偏愛納粹和極端分子。





索斯威克表示，政府使用納粹一詞是「完全不合適和極為嚴重」，如果有候選人以這些觀點參選，那麼他們應該被點名出來。





猶太人社區組織反誹謗委員會（Anti-Defamation Commission）主席阿布拉莫維奇（Dvir Abramovich）表示同意，並表示該詞只應在討論大屠殺時使用。





阿布拉莫維奇說：「如果有新納粹分子參加今次選舉，我想知道他們是誰。」





他又說：「公眾需要知道他們是誰，因為他們是對我們生活有威脅。」





索斯威克表示，兩黨聯盟不希望在議會中，看到持極端主義觀點的人，但該黨不得不將撥票最後才給予工黨，以增加他們贏得政府的機會。





他亦否認知道眾議院候選人希思 (Renee Heath) 在預選加入自由黨時，與備受爭議的城市建設者教會 (City Builders Church) 有聯繫。





維州自由黨黨魁馬仲佳（Matthew Guy）表示，如果希思當選，不會讓她留在黨內，但現在反對她參選已經太遲了。



Mr Guy backed Liberal candidate Timothy Dragan at the weekend after recordings of his comments regarding Indigenous Australians, abortion and climate change were leaked. Source: AAP 希思向九號台表示，她已聘請律師，評估她是否有理據向澳洲人權委員會作出投訴。





她否認支持同性戀轉換療法，並表示提出其他建議是「完全錯誤和誤導的」。





另外，馬仲佳在另一名自由黨候選人德拉甘（Timothy Dragan）關於澳洲原住民、墮胎和氣候變化的不當評論錄音被洩露後，表示接受了德拉甘的道歉，並會繼續支持他參選。





與此同時，工黨的Richmond選區候選人亦因她的家人聲稱她不是原住民，而捲入爭議。





奧德懷爾 (Lauren O'Dwyer) 在整個競選期間將自己描述為一位驕傲的原住民 Yorta Yorta 女性，但她的一名家庭成員向澳洲廣播公司（ABC）表示，她根本與原住民沒有關係。





澳聯社（AAP） 已就此事向奧德懷爾及原住民團體 Yorta Yorta Nation Aboriginal Corporation 查詢，正等候回應。





如果您或您認識的人受到性侵犯的影響，請致電1800RESPECT，電話是 1800 737 732 或瀏覽 1800RESPECT.org.au . 在緊急情況下，請撥打 000。





