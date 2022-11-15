【預防第四波疫情】澳洲批准輝瑞二價新冠疫苗

獲批的輝瑞二價新冠疫苗，可以同時對付兩種新冠病毒株。





隨著澳洲第四波新冠確診數字增加，澳洲免疫技術諮詢小組批准輝瑞二價疫苗，作為新冠加強劑。





這款二價疫苗可為民眾提供預防新冠原始毒株和Omicron變種的保護，疫苗將於12月12日，可為18歲及以上的人士接種。



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這是繼上個月由莫德納（Moderna）研發的疫苗獲批推出後，第二款獲澳洲批准使用的二價新冠疫苗。





澳洲免疫技術諮詢小組表示，新的輝瑞疫苗能夠適度改善針對這兩種病毒株的免疫反應。





衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，新一批疫苗將能夠應付近期不斷增加的新冠確診個案，並呼籲民眾盡快打加強劑。





畢勒說：「這是對所有澳洲人的呼籲，確保你接種了最新的新冠疫苗，現在是時候接種加強劑了。」



近日，澳洲的新冠確診數字激增，促使專家宣佈開始了第四波疫情。





16歲及以上的人士可以接種加強劑，而30歲及以上的人士，接種了第一針加強劑後的三個月內，亦可以接種第二針加強劑，而一些免疫功能低、在護老院或殘障護理機構居住的16歲及以上人士，亦可接種第二針加強劑。





澳洲免疫技術諮詢小組亦批准，為6個月至5歲的高危兒童接種的兒科輝瑞疫苗，預計將於明年1 月中可以開始為兒童接種。





兒科新冠疫苗只是一些有免疫功能嚴重受損或患有新冠風險的兒童需要接種。

