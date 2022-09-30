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【疫苗快報】澳洲10月中取消新冠強制隔離措施（9月30日）

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Published 30 September 2022 at 4:32pm
By Beatrice Lee
Presented by Beatrice Lee
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國家內閣會議今早召開會議，取消對新冠患者5天強制隔離，並增加醫院撥款等問題，成為了會議討論議程的重點。

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今集內容：
  • 澳洲新冠強制隔離措施10月14日取消
  • 國防軍結束新冠長者護理系統協助
  • 孕婦接種新冠疫苗會否增加妊娠併發症？

澳洲新冠強制隔離措施10月14日取消

國家內閣會議今早召開會議，取消對新冠患者5天強制隔離，並增加醫院撥款等問題，成為了會議討論議程的重點。

由於面對商界越來越大的壓力，要求聯邦政府進一步緩解為期五天的強制隔離，總理艾巴尼斯(Anthony Albanese) 今天在堪培拉召開的國家內閣會議中，將會與各州及領地首長重點討論這個問題，會後決定10月14日，全面取消強制隔離。

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不過，隔離期仍將適用於在醫院工作的醫護人員和長者護理人員。

取消強制隔離期的決定，亦意味著對受影響工人的病假津貼一併從 10 月 14 日結束。

新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 呼籲取消強制隔離，並指澳洲人需要為自己的行為承擔個人責任。

佩洛德又說：「這始終是公共衛生、精神健康等更廣泛有關的健康的問題、社會福祉，以及需要在新州居民面臨的經濟和金融問題之間的取得平衡。」

艾巴尼斯就表示，任何改變都需要得到全國共識，就像各地首長決定將隔離期從 7 天縮短到 5 天時一樣。

至於隔離期間的津貼未來會否被取消？艾巴尼斯表示，只要一日有強制隔離措施，有關津貼仍然適用。

當被問到各州推動增加公立醫院撥款時，衛生及長者護理部長畢勒 (Mark Butler) 表示，聯邦政府已經擴大了對流行病的支授，但該支援將於今天屆滿。

有關支援包括在年底前，向州政府的醫療系統額外撥款 7.6 億元。
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國防軍結束新冠長者護理系統協助

在長者護理系統中出動國防軍協助的措施亦將於週五結束。

國防部長馬利士 (Richard Males) 說，有關措施一直只是暫時性的，現在冬季高峰期過後，疫情減少了，因此可以取消。

馬利士又表示，現在是時候將澳洲國防軍的資源用於其他優先領域。

而長者護理部長部長威爾斯 (Anika Wells) 表示，國防軍的支援令長者護理服務處於更有利位置。

她指，政府自此之後令勞動力激增，增加疫苗接種率，並增加抗病毒藥物的供應。

隨著每周公佈的新冠確診數字減少，國家內閣亦將討論有關洪水風險和應急計劃的建議，並會聽取首席醫官的簡報。

早前，醫藥用品管理局臨時批准為 6 個月至 5 歲兒童接種輝瑞新冠疫苗作為加強劑。

上星期，醫藥用品管理局亦臨時批准 5 至 11 歲兒童接種輝瑞新冠疫苗作為加強劑。

各州和領地亦將於逢星期五公佈最新的每周新冠確診數據。

上星期有近 45,000 宗感染個案，超過 200 名患者死亡。
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孕婦接種新冠疫苗會否增加妊娠併發症？

澳洲衛生和老年護理部表示，疫苗是安全的，不會增加早產、死胎和嬰兒先天性殘疾等妊娠併發症的機率。

上個月在《英國醫學雜誌》（BMJ ）發表的一項加拿大的研究證實，mRNA 疫苗（輝瑞和莫德納）與早產或死胎風險增加無關。該研究結論基於 2021年5月1日至12月31日加拿大安大略省（Ontario ），出生的 85162 名新生兒所做的調查所得。

8 月 11 日發表在《柳葉刀》（The Lancet）的另一項加拿大醫學研究人員的評審研究表明，與接種了疫苗但沒有懷孕的女性相比，接種疫苗的懷孕女性，發生重大健康問題（需要急診或住院）的風險更低。

7月發表的以色列一項研究表示，在妊娠晚期，尤其在妊娠 34 周後感染新冠病毒的孕婦，早產的風險更高。韓國一項研究發現，新冠感染孕婦的流產率，比沒有感染新冠的孕婦更高。

孕婦可以在孕期任何時候接種新冠疫苗。澳洲衛生和老年護理部表示，嚴重疾病的風險，會隨著疫苗接種次數的增加而降低。

澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）建議孕婦接種三劑疫苗，16 歲及以上有健康風險的孕婦，接種第四劑疫苗。30 歲及以上的孕婦，有資格接種第四劑疫苗。
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在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。


目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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