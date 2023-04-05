特朗普否認34項偽造商業紀錄控罪

特朗普早上抵達曼哈頓法庭應訊，他涉嫌向成人電影明星丹尼爾斯支付掩口費而被大陪審團起訴後，接受審訊，令他成為歷史上首位正式要面臨刑事指控的美國總統。





法官梅爾昌（Juan Merchan）公開大陪審團的起訴書，並詢問特朗普是否認罪，特朗普表示「不認罪」。





聆訊進行了大約一小時，梅爾昌將案件押後至12月再審，他沒頒令禁止特朗普談論案件，但警告控辯雙方「要避免發表煽動暴力的言論」。



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特朗普一直尋求美國共和黨，提名他參與明年的總統大選，有關指控就在這個時候提出。





特朗普指責針對他的刑事案件，目的是要摧毀他在2024年總統選舉中有參選的機會。



特朗普之後返回佛羅里達州住所海湖莊園後舉行了記者會。





他說，美國已經變得「無法無天」，又指美國正「走向地獄」，並聲稱自己是無辜的。





他批評檢察當局對他提出刑事起訴，是對國家的侮辱，從來沒想過這樣的事情會在美國發生。





特朗普又表示，多年來針對他的連串政治和法律指控，都屬於黨派攻擊，但並沒提供任何理據。



美國前總統特朗普抵達紐約市曼哈頓刑事法庭接受審訊，成為歷史上第一位被控刑事罪的前美國總統。 Source: Getty / Michael M. Santiago 根據紐約法律，對特朗普的相關指控的最高刑期為136年，但如果特朗普最終被定罪，實際的監禁刑期會較短。





根據當地法例，偽造商業紀錄最高可判監一年，如果同時涉及其他刑事罪行，例如違反選舉法例，最高刑期可增至四年。





控方亦指，所謂的掩口費亦違反了選舉法。



支持及反特朗普的示威者舉行集會期間揮舞旗幟。 Source: Getty / Efren Landaos / SOPA Images/Sipa USA 特朗普被起訴，引起美國和全球關注，以及不同的反應。





特朗普在上庭前，有示威者和他的支持者上街，表達對他的支持。





不過，在美國第四大城市得克薩斯州休斯敦的一家酒吧內，民眾對特朗普被起訴表示歡迎，有民眾希望，可透過法律來追究特朗普的責任。





有法律專家表示，審判至少還有一年多的時間。指特朗普被起訴甚至定罪，在法律上並不妨礙他競選總統。





