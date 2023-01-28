【農曆新年】新州州長到訪雪梨唐人街向市民商戶拜年

今日（1月28日）上午，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）和多元文化廳長庫爾（Mark Coure）、Hornsby市長盧鐸（Philip Ruddock）等自由黨同僚，去到雪梨唐人街向市民拜年。





在醒獅鑼鼓引領下，一行人沿著主街Dixon St，向現場民眾派發利是糖。不少市民見到州長親臨，紛紛要求合影，佩洛德來者不拒。



Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 佩洛德向SBS中文表示，農曆新年是新州很多移民的重要節日，已成為本地文化、多元文化社群的一部份。「不僅華裔和越裔人士，而是所有人都享受並加入我們州這一重要節日。」





佩洛德接受SBS中文記者訪問。 Credit: SBS Chinese/Gavin Gan 佩洛德又到訪多間華人商鋪，恭祝生意興隆。在得知有商戶已在此經營40年後，他深表讚嘆。





佩洛德向SBS中文表示，像農曆新年這樣的文化節日為本地經濟注入動力。「這些活動令人們出來消費、去餐館，這非常好，特別是近期經濟遇到阻滯......而很多人是疫情兩年多以來首次出街，這對經濟很有益處。」





他拜訪的商戶之一、來澳近半世紀的香港移民程仕堅表示，疫情後市長、州長都重新來唐人街拜年，「大家比較開心，人流多了很多」，但指交通變得不便，需要時間讓顧客適應。





澳華論壇主席陳建青（Simon Chan）認為州長到訪唐人街是好事：「（唐人街）是值得（政客）來和華人一同慶祝......自由黨政府也好，工黨也好，我希望他們每一年都一樣來唐人街。」



Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 佩洛德饒有興趣地打起舞獅隊的鑼鼓。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 佩洛德在當天下午也前往南區好市圍（Hurstville），在當地Georges River市議會舉辦的農曆新年活動向市民拜年。他所到之處水洩不通，民眾爭相合影。





而SBS作為傳媒夥伴，也在活動上擺設攤位，提供免費攝影、派發小禮品，其中的紙扇、紙燈籠等，深受街坊歡迎。也有華人聽眾對SBS提供廣東話和普通話的各類節目和資訊表示感謝和支持。





活動現場有豐富多彩的遊樂、資訊和美食攤位，舞台有多元文化表演，還有財神巡街「派利是」，鑼鼓喧天，熱鬧非凡。



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